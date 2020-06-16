Русист из Болгарии: Власти снесли памятник советской регулировщице

Новости

Астрономы впервые засняли уникальное "земное" явление на Марсе 13:26
В ежедневном рационе древних людей впервые обнаружили змей и ящериц 13:25
"Чистогор": КамАЗ создал свой первый электрогрузовик 13:14
Более 18 тысяч россиян приняли участие в онлайн-фестивале по финансовой грамотности 13:13
Проверка мифа: можно ли укрыться за машиной во время перестрелки 13:12
В Башкирии пьяный водитель сбил двух 15-летних подростков 13:00
Skoda тестирует новый кроссовер в "шкуре" Kamiq 13:00
В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф 12:59
Премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде вновь перенесли 12:57
Песков назвал приоритет при проведении голосования по поправкам к Конституции 12:51
Кремль призвал к сдержанности в ситуации на Корейском полуострове 12:50
В Ярославской области возобновили плановую медпомощь 12:38
В Сети показали, как выглядит главный злодей нового фильма о "Бэтмене" 12:35
В Крыму парад Победы пройдет в городах-героях 12:30
В Петербурге зарегистрировано 54 смерти от коронавируса 12:28
"Джейме Ланнистера" показали новым членом команды "Стражей Галактики" 12:28
На Кавказских Минеральных Водах открылись 26 санаториев 12:23
Правительство установит требования к зарплатам медиков 12:22
Опрос: что россияне думают о необходимости высшего образования 12:15
В России до конца года откроют около 100 новых кемпингов 12:12
Европейский бизнес в России выдержал удар пандемии коронавируса 12:12
На одной из линий московского метро снизят стоимость проезда 12:11
В Беларуси завершено образование участков для голосования на выборах президента 12:10
Видео: Netflix опубликовал трейлер финального сезона "Тьмы" 12:09
СМИ: "Тоттенхэм" по-прежнему заинтересован в приобретении Дзюбы 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
В Гидрометцентре рассказали, ждут ли Россию бесснежные зимы
В Гидрометцентре рассказали, ждут ли Россию бесснежные зимы
16.06.2020 12:40
Рубрика: Общество
Проект: Пушкинский конкурс

Русист из Болгарии: Власти снесли памятник советской регулировщице

Текст: Елена Кухтенкова
"Пока еще памятники стоят, но многие из них пытаются уничтожить: например, знаменитого " Алешу" в Пловдиве или "русский" памятник в Софии. Каждый год власти подбрасывают обществу вопрос: нужны ли нам эти монументы? И с каждым годом ответы все неприятнее и неприятнее", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" на ХХ Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Болгарии Лариса Дочева.
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Автор эссе недоумевает: в учебниках истории Болгарии о войне рассказывается вскользь. Несколько уроков. 9-го мая здесь празднуют день Европы. Поэтому Лариса сама прорабатывает с учениками тему Второй мировой.

Но власти делают многое, чтобы люди забыли о войне. В ее маленьком городке Ямболе снесли памятник советской регулировщице.

Фото: 4.maijs Saeimā/ wikimedia.org
Почему так трудно дается президенту Латвии русский язык

"Наташка" была в центре всех городских событий, но настали другие времена, к власти пришли новые люди и убрали нашу Наташу. Молодая регулировщица стояла во время войны на перекрестке дорог и регулировала движение. А в современной жизни показывала направление молодоженам к счастливым совместным дням. Вместе с ее исчезновением ушла и городская традиция у молодых фотографироваться возле памятника", - рассказывает русист.

Каждый год русские приходят к месту, где стояла "Наташка". Вспоминают родных, погибших на войне, умерших от ран в госпиталях, детей войны.

"И мы с мамой соблюдаем традицию. Ходим к памятнику, хотя с каждым годом ей все труднее и труднее это делать. Вот и в этом году в связи с новыми обстоятельствами я решила сделать онлайн-презентацию о моем деде, о братьях моей мамы и, конечно же, о ней. Ведь она - ребенок войны. Думаю, будет интересно ученикам", - пишет педагог.

Лариса уверена, что праздновать или не праздновать 9 мая нашим соотечественникам - вопрос совести. Именно в День Победы сущность человека, по ее мнению, обнажается.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Маргарита Русецкая: На русском мы признаемся в любви

"Когда ты празднуешь открыто, выходишь на Бессмертный полк, или просто идешь к памятнику и подносишь цветы - ясно, кто ты! Ты остаешься один на один со своей совестью, со своей памятью, со своей любовью… Одна знакомая говорит: "Я не пойду и не буду говорить по-русски, так как мне нельзя показывать на работе, что я русская". Другая: "Ой, там будут петь песни о войне, я против". А ведь это мамы или бабушки моих учеников. Как быть? Будешь на чем-то настаивать - обвинят во всех грехах. Не будешь работать в этом направлении, совесть замучает. Так что, как на минном поле", - размышляет Лариса.

По ее словам, политические лидеры в Европе часто стараются подчеркнуть, что Советский Союз не главный герой в Победе над фашизмом. Но миссия русиста, русского человека за рубежом - помочь детям оценить, где правда, а где ложь.

И своей личной и заслуженной победой Лариса Дочева считает признание школьниками ее мнения авторитетным. "Меня радует, что когда возникают какие-то спорные вопросы в международных отношениях, ученики всегда интересуются моим мнением", - признается она.

Общество Образование

Главное сегодня

Кремль призвал к сдержанности в ситуации на Корейском полуострове
Начался прием заявлений для голосования на дому по поправкам в Конституцию
Новак предложил увеличить субсидии для перехода автомобилей на газ
Правительство установит требования к зарплатам медиков
В Госдуме считают нецелесообразным менять праздничный календарь в 2021 году
Школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции