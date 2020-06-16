Русист из Болгарии: Власти снесли памятник советской регулировщице

"Пока еще памятники стоят, но многие из них пытаются уничтожить: например, знаменитого " Алешу" в Пловдиве или "русский" памятник в Софии. Каждый год власти подбрасывают обществу вопрос: нужны ли нам эти монументы? И с каждым годом ответы все неприятнее и неприятнее", - пишет в своем эссе "Автограф Победы. О войне и мире на уроках русского языка" на ХХ Международный Пушкинский конкурс "РГ" русист из Болгарии Лариса Дочева.

Автор эссе недоумевает: в учебниках истории Болгарии о войне рассказывается вскользь. Несколько уроков. 9-го мая здесь празднуют день Европы. Поэтому Лариса сама прорабатывает с учениками тему Второй мировой.

Но власти делают многое, чтобы люди забыли о войне. В ее маленьком городке Ямболе снесли памятник советской регулировщице.

"Наташка" была в центре всех городских событий, но настали другие времена, к власти пришли новые люди и убрали нашу Наташу. Молодая регулировщица стояла во время войны на перекрестке дорог и регулировала движение. А в современной жизни показывала направление молодоженам к счастливым совместным дням. Вместе с ее исчезновением ушла и городская традиция у молодых фотографироваться возле памятника", - рассказывает русист.

Каждый год русские приходят к месту, где стояла "Наташка". Вспоминают родных, погибших на войне, умерших от ран в госпиталях, детей войны.

"И мы с мамой соблюдаем традицию. Ходим к памятнику, хотя с каждым годом ей все труднее и труднее это делать. Вот и в этом году в связи с новыми обстоятельствами я решила сделать онлайн-презентацию о моем деде, о братьях моей мамы и, конечно же, о ней. Ведь она - ребенок войны. Думаю, будет интересно ученикам", - пишет педагог.

Лариса уверена, что праздновать или не праздновать 9 мая нашим соотечественникам - вопрос совести. Именно в День Победы сущность человека, по ее мнению, обнажается.

"Когда ты празднуешь открыто, выходишь на Бессмертный полк, или просто идешь к памятнику и подносишь цветы - ясно, кто ты! Ты остаешься один на один со своей совестью, со своей памятью, со своей любовью… Одна знакомая говорит: "Я не пойду и не буду говорить по-русски, так как мне нельзя показывать на работе, что я русская". Другая: "Ой, там будут петь песни о войне, я против". А ведь это мамы или бабушки моих учеников. Как быть? Будешь на чем-то настаивать - обвинят во всех грехах. Не будешь работать в этом направлении, совесть замучает. Так что, как на минном поле", - размышляет Лариса.

По ее словам, политические лидеры в Европе часто стараются подчеркнуть, что Советский Союз не главный герой в Победе над фашизмом. Но миссия русиста, русского человека за рубежом - помочь детям оценить, где правда, а где ложь.

И своей личной и заслуженной победой Лариса Дочева считает признание школьниками ее мнения авторитетным. "Меня радует, что когда возникают какие-то спорные вопросы в международных отношениях, ученики всегда интересуются моим мнением", - признается она.