Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Игорь Зубков 
13:34 16.06.2020

Сбербанк снизил требования к первому взносу по ипотеке с господдержкой

Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.

Ранее Минфин внес в правительство проект постановления о снижении минимального первоначального взноса по всем программам льготной ипотеки с 20% до 15%. Первым из банков начал корректировать условия своих программ, не дожидаясь утверждения постановления, ВТБ.

Фото: Александр Корольков/ РГ
До 50% агентств недвижимости в России могут закрыться в этом году

В рамках программы ипотеки с господдержкой можно до 1 ноября оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей - в других регионах. Программа предусматривает субсидирование ставки до уровня 6,5%, многие банки предложили и более низкие ставки (Сбербанк - 6,4%, а при регистрации сделки в электронном виде до 30 июня - 6,1%).

Сейчас читают

Недвижимость
12:23

Еще в 10 регионах проведут аукционы по выкупу жилья у застройщиков

Еще в 10 регионах проведут аукционы по выкупу жилья у застройщиков

Новые аукционы по выкупу жилья у застройщиков будут объявлены в ближайшее время. Об этом рассказал управляющий директор ДОМ.РФ Кирилл Захарин. На эту меру поддержки строительной отрасли выделяется в целом 50 миллиардов рублей

Жилая недвижимость
15.06.2020

Хуснуллин: Показатель по ипотеке в этом году будет перевыполнен

Хуснуллин: Показатель по ипотеке в этом году будет перевыполнен

Самой быстрой и эффективной мерой поддержки строительной отрасли стало субсидирование ипотечных ставок. Об этом сказал вице-премьер Марат Хуснуллин. "Показатель по ипотеке в этом году точно перевыполним", - добавил он

Ипотека
15.06.2020

Кабмин поддержал упрощение перехода на более выгодную ипотеку для семей

Кабмин поддержал упрощение перехода на более выгодную ипотеку для семей

Правительство поддержало законопроект, упрощающий для семей с детьми переход на ипотеку с более выгодными условиями с использованием материнского капитала. Однако рекомендовано доработать инициативу с учетом замечаний