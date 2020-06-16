Сенат США одобрил выделение 10 млн долларов на проекты ядерных испытаний

Комитет Сената Конгресса США по делам вооруженных сил в ходе закрытого заседания одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год, которая позволит сократить время, необходимое для проведения ядерного испытания.

Такую информацию в понедельник распространила газета The Hill. По ее данным, инициатива, предложенная сенатором-республиканцем Томом Коттоном, предоставит 10 миллионов долларов для "реализации проектов, связанных с сокращением времени, которое нужно для проведения ядерного испытания при необходимости", цитирует ТАСС.

Однако глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл назвал саму идею проведения ядерного испытания "полным безрассудством". Он подчеркнул, что это спровоцирует новую гонку ядерных вооружений, в которой каждый окажется в проигрыше.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что 15 мая в администрации президента США обсуждалась возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания. Издание утверждало, что во время обсуждения между ее участниками возникли серьезные разногласия. Встреча завершилась без каких-либо конкретных решений.