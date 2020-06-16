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16.06.2020 19:29
Рубрика: Власть

Сенаторы предложили прописать в кодексе правила оплаты нерабочих дней при ЧС

Текст: Галина Мисливская

Совет Федерации предлагает закрепить в Трудовом кодексе РФ порядок оплаты нерабочих дней в случае введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности. Об этом сообщила вице-спикер палаты Галина Карелова.

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Ранее группа сенаторов приняла участие в совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, на котором обсуждался проект плана по восстановлению экономики.

"В Трудовом кодексе РФ следует определить порядок оплаты труда за "нерабочие оплачиваемые дни", объявляемые в условиях действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - приводит слова Кареловой пресс-служба верхней палаты.

По ее словам, сенаторы предложат внести эту меру в план действий правительства.

Вице-спикер добавила, что в социальный блок проекта общенационального плана действий правительства РФ вошли более двадцати предложений Совета Федерации. Теперь Совфед и кабмин приступят к их реализации.

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