Сенаторы предложили прописать в кодексе правила оплаты нерабочих дней при ЧС

Совет Федерации предлагает закрепить в Трудовом кодексе РФ порядок оплаты нерабочих дней в случае введения режима чрезвычайной ситуации или повышенной готовности. Об этом сообщила вице-спикер палаты Галина Карелова.

Ранее группа сенаторов приняла участие в совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова, на котором обсуждался проект плана по восстановлению экономики.

"В Трудовом кодексе РФ следует определить порядок оплаты труда за "нерабочие оплачиваемые дни", объявляемые в условиях действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", - приводит слова Кареловой пресс-служба верхней палаты.

По ее словам, сенаторы предложат внести эту меру в план действий правительства.

Вице-спикер добавила, что в социальный блок проекта общенационального плана действий правительства РФ вошли более двадцати предложений Совета Федерации. Теперь Совфед и кабмин приступят к их реализации.