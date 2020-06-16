Шестиметровая статуя в честь героизма медиков появилась в Риге

О том, что таланту личности - категории качественной, часто в жизни предшествует категория количественная, можно судить и по размеру шестиметрового монумента, созданного профессором латвийской академии художеств Айгаром Бикше.

Скульптуру "Медики - миру", расположенную между зданиями, в котором он преподает, и прославленным художественным музеем изобразительного искусства в Риге, где были собраны в свое время картины Николая Рериха, он посвятил труду и самоотверженности латвийских медиков.

Правда, Бикше после торжественной церемонии в центре Риги, которая состоялась 16 июня, пояснил местным журналистам, что он осознанно создал скульптуру внушительного размера, чтобы показать, что "пандемия COVID-19 дала понять, насколько важны для общества исследования в сфере здравоохранения и насколько недооценены работники здравоохранения, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают заболевшим. А люди - в случае проблем со здоровьем - подобны детям, зависимым от заботы и знаний медиков". Он назвал свой новый труд выражением искренней признательности людям в белых халатах.

Следует уточнить, что только в двухмиллионной Латвии уже подтверждено около двух тысяч пациентов, зараженных коронавирусом, а почти три десятка из них стали его невосполнимыми жертвами.

Создание мемориальной скульптуры, подчеркнул Айгар Бикше, является общественной инициативой, в реализации которой по приглашению скульптора приняли участие почти двадцать местных компаний. Они обеспечили мастера необходимыми материалами, инструментами и помещениями для работы.

Кстати, еще осенью прошлого года профессор вызвал бурную реакцию своим вернисажем, на котором посетители оказались в компании его бронзовых и деревянных героев из мира фауны, играющих с оружием. Здесь был заяц, который держал в руках гранату, ястреб с крылатой ракетой в когтях, медведи и волки, играющие опасным оружием.

"В своей экспозиции я рассуждаю о вызовах, которые возникают сегодня перед человеком, - пояснял посетителям Бикше. - Сегодня мы живем в глобальном мире, в котором державы сидят на груде оружия, которое десятки раз могут уничтожить все живое на земле. Это зверская, чудовищная игра", - констатировал он, еще не подозревая о грандиозном цунами вирусной атаки, которая сегодня угрожает человечеству.