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16.06.2020 12:30
Рубрика: Общество

Школы оборудуют камерами с функцией распознавания лиц

Текст: Ксения Колесникова
Более 43 тысяч российских школ оборудуют "умными" камерами на входе и выходе. Также будет установлена система для видеонаблюдения и помощи в дистанционном обучении в классах. Об этом сообщается в пресс-релизе РОСНАНО.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поставкой российских систем видеонаблюдения в школы занимаются портфельная компания РОСНАНО вместе с с "Национальным центром информатизации" (входит в ГК "Ростех") в рамках национальной программы "Цифровая экономика".

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В 1,5 тысячи школ в в 10 регионах России уже поставили более 28 тысяч камер.

- Основная цель - обеспечение безопасности учащихся, а также создание технологической основы для дистанционного обучения, - говорится в сообщении. До 2024 года министерство просвещения планирует оснастить системами безопасности более 43 тысяч общеобразовательных учреждений в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда", входящего в нацпроект "Образование".

Зачем нужны камеры? Их планируется использовать для контроля безопасности на входе и выходе из школы, а также для видеонаблюдения в классах. Это позволит обеспечить безопасность на уроках, и транслировать их для удаленного обучения.

Программное обеспечение комплекса - система видеонаблюдения с компьютерным зрением. В устройствах предустановлены алгоритмы видеоаналитики, способные в автоматическом режиме распознавать и оповещать о задымлении, возникновении пожара, оставленном предмете и ряде других нежелательных ситуаций.

Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
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- "Умные" камеры создают "материальную базу" для формирования комплексной цифровой среды в российских школах и расширяют возможности дистанционного обучения, - рассказал заместитель Председателя Правления УК "РОСНАНО" Дмитрий Пимкин.

Как сообщают "Ведомости", камеры также смогут распознавать лица. Систему распознавания лиц можно будет интегрировать с цифровым дневником, сообщать родителям о приходе и уходе детей в школу. Занесение в базу лиц детей и их родителей возможно только после письменного согласия. Все базы локальны и будут хранится только в школах.

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, что в этом году в некоторых регионах на ЕГЭ будет тестироваться технология распознавания лиц и поведенческого анализа с помощью камер и нейросетей. Правда, пока в режиме апробации, с согласия школьников и родителей.

Общество Образование Компании Госкорпорации Роснано Правительство Минпросвещения

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