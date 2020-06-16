У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Смартфоны Samsung подорожали до рекордного уровня

Текст:   Антон Благовещенский
16.06.2020,  
15:40
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Средняя стоимость смартфонов Samsung достигла рекордного уровня за последние шесть лет - в первом квартале 2020 года она составила 292 доллара, что на 8,5 процента больше, чем годом ранее, и на 20,7 процента больше, чем в предыдущем квартале.

В предыдущий раз столь высокий ценовой рекорд на смартфоны Samsung фиксировался во втором квартале 2014 года, когда средняя цена устройства достигла 297 долларов.

Официально. Какие смартфоны Xiaomi первыми получат Android 11

В 2017, 2018 и 2019 годах средняя стоимость смартфонов Samsung составляла 243, 251 и 247 долларов соответственно. Рост цен был обусловлен выпуском складных смартфонов Galaxy Z Flip и выходом новой флагманской линейки Galaxy S20, пишет The Korea Herald.

гаджеты
Фото: iStock
Донской вуз займется цифровой трансформацией агрокомплекса 00:52
Назван самый мощный недорогой смартфон. Он стоит 16 тысяч рублей, но есть большой минус 10.06.2020
Apple откажется от процессоров Intel 10.06.2020
смартфоны
Фото: РИА Новости www.ria.ru
На службу промышленности на Урале поставят искусственный интеллект 15.06.2020
Меняем мобильник. Главные признаки скорой смерти смартфона 10.06.2020
В Россию пришел мощный китайский смартфон за 18 тысяч рублей 09.06.2020
Samsung
Дорогие смартфоны Samsung подешевели в России 04.06.2020
Дешевый смартфон Samsung с гигантской батареей пришел в Россию. Цена 01.06.2020