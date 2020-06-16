Смартфоны Samsung подорожали до рекордного уровня

Средняя стоимость смартфонов Samsung достигла рекордного уровня за последние шесть лет - в первом квартале 2020 года она составила 292 доллара, что на 8,5 процента больше, чем годом ранее, и на 20,7 процента больше, чем в предыдущем квартале.

В предыдущий раз столь высокий ценовой рекорд на смартфоны Samsung фиксировался во втором квартале 2014 года, когда средняя цена устройства достигла 297 долларов.

В 2017, 2018 и 2019 годах средняя стоимость смартфонов Samsung составляла 243, 251 и 247 долларов соответственно. Рост цен был обусловлен выпуском складных смартфонов Galaxy Z Flip и выходом новой флагманской линейки Galaxy S20, пишет The Korea Herald.