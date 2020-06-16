СМИ: Еще 17 индийских солдат погибли на границе с Китаем

Индийские СМИ со ссылкой на министерство обороны Индии сообщают, что еще 17 военнослужащих погибли в результате боестолкновений с военными Китая в районе долины Галван. Напомним, что ранее сообщалось о гибели индийского офицера и двух солдат.

Новые жертвы среди индийских военных вызваны тем, что раненые в ходе боев солдаты скончались позже от полученных ранений. "17 индийских военнослужащих, получивших тяжелые ранения при исполнении служебных обязанностей в месте противостояния подверглись воздействию минусовых температур в высокогорной местности и скончались. Индийская армия твердо привержена защите территориальной целостности и суверенитета нации", - приводят местные СМИ сообщение индийского минобороны.

Со ссылкой на неназванные источники в правительственных кругах Индии сообщается, что бой между индийскими и китайскими военными длился несколько часов.

Издание The Times of India сообщает, что на конфликт отреагировали в ООН. В частности, цитируется заявление пресс-секретаря организации Антониу Гутерреша, Эри Канеко. "Мы обеспокоены сообщениями о насилии и смертях вдоль линии фактического контроля между Индией и Китаем. Мы призываем обе стороны проявлять максимальную сдержанность. Мы принимаем к сведению сообщения о том, что обе страны участвуют в деэскалации ситуации", заявил пресс-секретарь.