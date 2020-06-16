СМИ: Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая ждет ребенка

Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях по фигурному катанию 22-летняя Юлия Липницкая ждет ребенка, сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, отцом ребенка является бывший фигурист Владислав Тарасенко.

На Олимпиаде в 2014 году Липницкая внесла весомый вклад в побебу сборной России в командном турнире, стал лучшей в короткой и произвольной программах среди одиночниц. Однако в одиночном турнире стала лишь пятой. В активе фигуристки золото чемпионата Европы и серебро чемпионата мира - обе медали завоеваны в 201. В 2017 году Липницкая объявила о завершении спортивной карьеры.