СМИ: "Тоттенхэм" по-прежнему заинтересован в приобретении Дзюбы

Лондонский клуб по-прежнему рассматривает возможность приобрести нападающего "Зенита", сообщает Football.London. По данным журналиста издания, в ближайшую неделю "Тоттенхэм" рассмотрит кандидатуры Дзюбы и защитника "ПСЖ" Тома Менье.

Нынешним летом оба футболиста могут стать свободными агентами, и к ним будет повышенный интерес на трансферном рынке. Как сообщается, "шпоры" еще зимой хотели заполучить 31-летнего Дзюбу, но договориться сторонам не удалось.

В нынешнем сезоне на счету Дзюбы 13 голов в чемпионате РПЛ.