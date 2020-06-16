Это лето особенное. После смягчения карантина ноги сами несут на природу: где хорошо, где нет пандемий и где забываешь про все тревоги... Но вот я смотрю майскую статистику самого известного спасательного отряда - "Лиза Алерт": принято 2,1 тысячи заявок на поиск, 1415 человек найдены живыми, 155 - погибшими.

«Лиза Алерт» не устает в попытках достучаться до людей: нет фатальности в том, чтобы люди терялись и гибли. Слушайте добровольцев-профи: они расскажут, как не потеряться на нашей Земле. Фото: Предоставлено "Лиза Алерт"

Привычная статистика или?.. Об этом я спросил создателя "Лизы Алерт" Григория Сергеева.

Григорий Сергеев: Каждый год число заявок на поиск увеличивается. Минимально на 40 процентов, а в прошлом году - на 80 процентов. "Ковидная" история привела к тому, что сегодня рост значительно ниже. Но много людей уехали за город и самоизолировались на дачах. Самоизолировались условно: они ходили и ходят за грибами или просто гуляют по лесу. Хотя имеют заболевания, которые не предполагают посещение природной среды. И начиная с марта мы стали получать заявки на поиски в природной среде.

В лесу "сезон потеряшек" обычно не в марте начинается?

Григорий Сергеев: Да, в этом году теряться в лесу стали неурочно рано. К сожалению. Но затем все перетекло в обычную реальность. Отличия от прошлых лет, пожалуй, связаны с тем, что мы все более и более качественно взаимодействуем с правоохранительными органами. Растет известность и узнаваемость нашего отряда - соответственно, получаем больше заявок на поиск детей, потерявшихся в лесу.

А детей с каждым годом теряется больше или меньше? По статистике "Лизы Алерт".

Григорий Сергеев: Вряд ли детей теряется больше. Мы раньше не получали столько заявок, то есть не знали масштаба беды. И это пугает. Сейчас мы ищем детей в разных регионах практически ежедневно.

Много утонувших детей?

Григорий Сергеев: За май утонули 8 детей в возрасте от 3 до 15 лет. Но давайте смотреть правде в глаза: мы говорим только о детях, попавших в зону поиска. Что это значит? А то, что изначально не было достаточной информации о том, что этот ребенок в воде. Были шансы найти его и в других местах.

То есть утонувших детей больше?

Григорий Сергеев: Больше. Восемь - это те дети, которых мы искали. Вода убивает регулярно, дети воды не боятся, об опасности водоемов им в достаточной мере не рассказывают. Ни в школе, ни родители.

Посмотрел заявки на поиск начала июня. Бросилось в глаза: возраст потерявшихся 81, 82, 84 года... Городские пенсионеры выходят из самоизоляции?

Григорий Сергеев: В начале июня действительно много поисков пенсионеров, но так бывает каждый год. В декабре мы в день получаем более 50 заявок. А в пик грибного сезона будем получать более 200. Потому что половина пожилых людей имеют проблемы с памятью, страдают теми или иными видами деменции. Эти люди среди нас, они уходят в магазины, идут погулять. Лето от зимы отличается только тем, что многие из них оказываются близко к природе, что осложняет поиск. Но это никак не связано с выходом из самоизоляции.

А самоизоляция - отразилась?

Григорий Сергеев: Самоизоляция уменьшила число таких случаев. За что ей большое спасибо.

Ваш прогноз по ситуации: когда последние ограничения снимут, то народ массово рванет на природу, взяв детей и алкоголь?

Григорий Сергеев: Когда отменяют ограничения, естественно, люди забывают про вирусы, их тянет на природу. Но так всегда - летом людей тянет на природу. Просто сейчас больше тянет, чем раньше.

Вашим добровольцам приходилось спасать людей, у которых затем в больнице подтвердили коронавирус?

Григорий Сергеев: Мы не следим за теми, кого уже нашли. Были ситуации, когда члены семей пропавших попадали в больницу с диагнозом внебольничная пневмония или коронавирус. Такие же истории происходят и в нашем отряде. Отряд большой. Предприняли максимум мер, чтобы не допустить заражения: люди ездили исключительно в сформированных экипажах по два человека и чтобы эти двойки не менялись. И так далее. И все равно в отряде были заболевшие - из-за контактов с носителями вне отряда. Передача инфекции внутри отряда была один раз, и то лишь предположительно. Непростая ситуация: напоминает коронавирус, но два анализа показали отрицательный результат. Хотя симптоматика говорит об обратном.

Много заболевших среди ваших?

Григорий Сергеев: В отряде в Московском регионе меньше 20 случаев, в других регионах есть некоторое число добровольцев с подозрением на коронавирус.

Я знаю, что лично вы разработали очень строгие рекомендации, вплоть до советов носить и респиратор, и маску одновременно. Как реагировали на "космонавтов" окружающие?

Григорий Сергеев: Люди у нас серьезно не относятся к масочному режиму. Процветает лихое гусарство. И да, может показаться, что наши люди используют избыточные средства защиты. Пусть даже избыточные, но они в полной мере обеспечивают безопасность добровольцев. У нас жесткое правило: на любом поиске мы не увеличиваем число пострадавших. Как на нас смотрели? Скажем так: с интересом. Вслух ничего не говорили.

Трудно представить, но 10 лет назад "Лизы Алерт" еще не было. А сегодня без нее нет спасения. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Мой коллега пытался в Москве устроиться волонтером - разносить продукты пенсионерам. Ему мягко отказали, поставили в очередь, но не перезвонили. Предположительно из-за возраста, ему немного за 50. А вы берете в отряд возрастных добровольцев?

Григорий Сергеев: Мы приветствуем добровольцев, которым больше 40 лет. И даже больше 50. Такие люди приходят надолго, стабильны, эффективны. Мы весь апрель и май с компаниями-партнерами развозили продукты и подарки: ветеранам, в семьи малоимущих. В День защиты детей проводили аналогичные акции, но, естественно, детской тематики. К таким акциям привлекали и людей, с которыми сотрудничаем, но они не постоянно в отряде. И кстати, многие из них отнюдь не тинейджеры. И вполне возможно, что на определенных этапах в дополнительном наборе волонтеров просто не было необходимости... Еще раз подчеркну: в "Лизе Алерт" немало людей, которым "50 плюс", и они двигают отряд вперед.

Я бывал на ваших сборах и обратил внимание, что туда привозят маленьких детей. На реальный поиск с детьми нельзя, а вот на тренировках маленькие лизаалертовцы играют с поисковыми собаками, их катают на вездеходе. Династии в отряде уже есть? Дети с первых сборов выросли и записались в добровольцы?

Григорий Сергеев: Есть люди, которые познакомились в отряде, образовали семьи, родили детей. Дети растут, взрослеют. Когда им исполняется 18 лет - становятся нашими соотрядниками. Время ведь идет, осенью у отряда юбилей - 10 лет. Так что династии у нас есть.