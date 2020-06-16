Спор Египта и Эфиопии за воду Нила угрожает всей Европе

Египет, Эфиопия и Судан проводят очередные переговоры в попытке договориться о распределении воды в Ниле. Обсуждение идет в формате видеоконференции под наблюдением США, ЕС и ЮАР. Но есть опасность, что они закончатся в очередной раз ничем.

Между тем отсутствие договоренностей о распределении воды Нила грозит существенным ухудшением отношений вплоть до боевых действий между Египтом и Эфиопией. Более того, в условиях изменения климата и миграционного кризиса в мире спор вокруг Нила может стать прецедентом, на который будут ориентироваться другие государства при разрешении проблем, связанных с трансграничными реками. Также если стороны не договорятся - а пока что шансы на такой исход велики - то это будет означать появление новой горячей точки на северо-востоке Африки, что приведет к появлению огромного числа новых мигрантов, рвущихся в Европу, а колыбель цивилизации Нил будет контролироваться, пусть и частично, террористическими группировками, которые и сегодня успешно пользуются любым шансом усилить свое влияние в Северной Африке.

Электричество и рыба

Недавно Эфиопия заявила, что 2 июля намерена начать заполнять водохранилище на Голубом Ниле на плотине великого возрождения Эфиопии (ГЭС Хидасэ, она же "Ан-Нахда"). Эта гидроэлектростанция с установленной мощностью 6 ГВт должна стать самой большой в Африке. Ее частичный ввод в эксплуатацию (планируется вначале запустить две турбины из 16) запланирован эфиопскими властями на декабрь 2020 года, когда начнется сезон дождей. Как отметил премьер-министр Эфиопии, лауреат Нобелевской премии мира Ахмед Абий, выступая в парламенте страны 8 июня, "мы устали просить милостыню, но при этом наше желание развиваться не означает, что мы намерены причинять вред другим странам".

По расчетам Аддис-Абебы, мощности ГЭС хватит, чтобы покрыть все потребности страны в электричестве (сейчас около 65% населения там лишены доступа к электричеству), плюс останутся излишки для продажи соседям - Кении, Судану, Египту, Джибути, при условии что будут построены или модернизированы линии электропередач. Строительство ГЭС обошлось Аддис-Абебе по разным оценкам в 4-6 миллиардов долларов, средства были получены за счет облигаций и инвестиций со стороны частных лиц. В дальнейшем страна рассчитывает выручать от эксплуатации гидросооружения порядка 27 миллионов долларов в день. Кроме того, большое водохранилище, как ожидается, даст Эфиопии около семи тысяч тонн рыбы ежегодно - важное обстоятельство для этой не имеющей выхода к морю страны, периодически страдающей от голода (например, в нынешнем году большой ущерб был нанесен стаями саранчи).

Казнь египетская

Однако у стран, находящихся ниже по течению Нила, эфиопская ГЭС вызывает больше опасений из-за предполагаемого сокращения стока воды в Ниле. Объем водохранилища в Эфиопии - 74 миллиарда кубометров, тогда как годовой сток Голубого Нила в среднем 49 миллиардов кубометров. Таким образом, ввод еще одной большой плотины (в 1967 году в Египте был запущен Асуанский гидроузел, а в 2009 году в Судане - ГЭС Мероэ, плюс в разное время возведены еще несколько дамб меньшего размера, таких как суданские Росирес и Сеннар), как считают многие эксперты, может критически сказаться в первую очередь на Египте. В частности, Каир опасается уменьшения запасов воды в озере Насер, водохранилище перед Асуанской плотиной, и падения выработки электричества. Об этом несколько дней назад напомнил президент Египта Абдул Фаттах аль-Сиси, повторив известную фразу: "Египет - дитя Нила". Между тем порядка 85% вод Нила, достигающих Египта, происходят с Эфиопского нагорья из Голубого Нила. В Египте, согласно цифрам, которое приведены в письме, направленном Каиром в Совбез ООН в мае, уже сейчас на каждого египтянина приходится 570 кубометров воды в год при международной норме 1000 кубометров, а к 2025 году это количество сократится до 500 кубометров в год.

Из-за недостатка воды в Египте "миллионы рабочих мест будут потеряны, тысячи гектаров пахотных земель исчезнут, площадь обрабатываемых земель увеличится, стоимость импорта продовольствия резко возрастет, а урбанизация будет стремительно расти", сказано в письме в Совбез ООН, которое цитирует египетское издание Al-Ahram. Генсек ООН Антониу Гуттериш предпочел уклониться от вмешательства, посоветовав решить спор в рамках соглашения 2015 года между Эфиопией, Суданом и Египтом касательно эфиопской плотины и трансграничных водных ресурсов. Документ, впрочем, не дает каких-то определенных рецептов, а лишь предусматривает решение всех вопросов путем диалога.

Три года или 10 лет?

Сейчас Каир настаивает, чтобы Эфиопия заполняла плотину в течение минимум десяти лет и под контролем соседних стран, а главное, чтобы заполнение началось только после достижения соглашения об использовании нильской воды. Однако эфиопская сторона ранее заявила, что растягивать заполнение водохранилища на 10-12 лет неприемлемо, Аддис-Абебе электричество нужно в обозримом будущем. Эфиопия намеревается заполнить водохранилище за три года, а это грозит Египту дефицитом 25 миллиардов кубометров воды и, как следствие, голодом.

Пока что идущие сейчас переговоры не вселяют оптимизма. Рабочие группы Египта, Эфиопии и Судана обсудили лишь второстепенные детали. Причем обсуждение идет под аккомпанемент взаимных угроз со стороны Каира и Аддис-Абебы, с обещаниями не постоять за ценой и применить военную силу.

Аргументы сторон остаются все те же. Эфиопия, с недоверием относящаяся к Египту с давних времен, считает, что ей хотят помешать развиваться. Египет настаивает на соглашении, которое гарантировало бы, что сток Нила не уменьшится. Судан занимает в каком-то смысле промежуточную позицию. Возможно, потому, что эфиопская дамба позволит держать уровень воды в Голубом Ниле одинаковым в течение всего года, устранив опасность наводнений, которые случаются после проливных дождей на Эфиопском нагорье.

Последнее время Аддис-Абеба подозревает Каир в намерении обострить отношения между Эфиопией и Суданом, спровоцировав между этими странами военный конфликт (между соседями есть множество разногласий), чтобы таким образом ослабить обе страны, расположенные выше по течению Нила и диктовать им свои условия. Насколько справедливы такие подозрения, сказать сложно. Но надо отметить, что и в Египте, и в Эфиопии сейчас идут массированные пропагандистские кампании друг против друга. Так, в конце прошлой недели заместитель командующего армии Эфиопии Бирхану Джула обвинил Каир в том, что тот "угрозами пытается отнять у других стран право пользоваться собственными водными ресурсами".

К тому же Эфиопия упрекает Каир, что тот жалуется на нехватку воды, а сам тем временем запускает проект стоимостью два миллиарда долларов по орошению нильской водой пустыни западного Синая. Как пишет эфиопское издание ECADF, под Суэцким каналом туда прокладывается водопровод из Нила, а выращенные на отбитых у пустыни участках фрукты и овощи невероятно высокой себестоимости будут экспортироваться в страны Персидского залива.

Где выход?

Как примирить стороны, пока неясно. Египет хочет показать свое главенство в регионе и добиваться, чтобы Аддис-Абеба играла на его условиях. Аддис-Абеба, похоже, стремится воспользоваться опытом раздела трансграничных вод между Лесото и ЮАР. Речь идет о компенсации Эфиопии упущенной выгоды (вероятно, в денежном исчислении). Понятно, что речь пойдет об огромных суммах, которые Египет вряд ли окажется в состоянии платить, даже если захочет.

Путаницу вносят и многочисленные ранее подписанные договоры: всего с 1891 года по поводу трансграничного раздела Нила было заключено десять соглашений. Также Эфиопия призывает задействовать Африканский союз, располагающий миротворческими силами, чтобы не допустить обострения возможного конфликта.

Как Эфиопия, так и Египет стараются найти союзников или, по крайней мере, более-менее беспристрастных арбитров. Так, министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу 8 июня встречался с российским послом в этой стране Евгением Терехиным, и последний выразил готовность оказывать содействие Аддис-Абебе, Каиру и Хартуму в деле достижения взаимовыгодного соглашения касательно воды Нила. Что интересно, новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале декабря 2019 года, через неделю после вступления в должность, совершила рабочий визит в Аддис-Абебу. Выбор не случаен: Эфиопия - один из главных партнеров Евросоюза в Восточной Африке, и там работают порядка трехсот европейских компаний. Плюс на октябрь этого года запланирован саммит ЕС-Африка в Брюсселе.

Египет находится в контакте с США. Американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял о поддержке своего египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси. Более того, претендуя на Нобелевскую премию мира, Трамп намекал, что она ему положена хотя бы за урегулирование кризиса вокруг Нила. Впрочем, как видно, усилия Вашингтона пока не принесли результата. И более того, вмешательство США скорее усложняет переговоры, усиливая напряженность. Что интересно, своими действиями Вашингтон настроил против себя бывшего союзника, Эфиопию, которая на протяжении десятилетий тесно сотрудничала со Штатами в области безопасности. Теперь же место США занял Китай, ставший крупнейшим партнером и инвестором Эфиопии. В частности, именно Пекин финансирует модернизацию железной дороги, которая соединяет не имеющую выхода к морю страну с портами соседнего Джибути.

Проблема больше, чем плотина

Дело, конечно, не только в плотине. Эфиопия намерена стать значимой силой в Восточной Африке, и право распоряжаться протекающими через ее территорию водами - только первый шаг. Тем более что эфиопы хорошо помнят свою историю, а националистов там не меньше, чем в Египте или Судане. Свое происхождение Эфиопия ведет от древних царств Пунт, Д'мт и Аксум, контролировавших Восточную Африку и часть Аравийского полуострова еще во времена египетских фараонов, а потом соперничавших, если говорить об Аксумском царстве, с Византией. Эта страна одной из первых приняла христианство, а император Эфиопии Хайле Селассие I вел свой род от царя Соломона.

Эфиопия - одна из самых быстроразвивающихся стран Африки, при этом доля населения моложе 18 лет составляет там почти 50%. Государственный перевозчик Ethiopian Airlines - крупнейшая авиакомпания континента. Запланировано строительство железной дороги в Хартум, столицу соседнего Судана. В настоящий момент власти Эфиопии утверждают пятилетний план развития, в котором намечены рост экономики через внедрение цифровых технологий, повышение эффективности сельского хозяйства (это особенно важно для страны, где аграрный сектор приносит 90% экспортных доходов), рост логистики поставок, повышение конкурентоспособности туризма (по числу древних храмов, этнического разнообразия и природных красот Эфиопия может соперничать с большинством стран мира).

Между тем угроза расширения влияния террористических группировок на Эфиопию и Египет вполне реальна. Рядом с Эфиопией, в Сомали, довольно успешно действует исламистская "Аш-Шабааб", союзник "Аль-Каиды" (обе организации запрещены в РФ) в Восточной Африке. До 2016 года с "Аш-Шабаб" в Сомали боролись эфиопские военные, сейчас - вооруженные части Африканского союза, которые в следующем году покидают эту страну, что даст возможность террористам развернуть свою деятельность, при том что они и сейчас чувствуют себя довольно свободно - достаточно вспомнить нападение на американскую военную базу в Кении в начале этого года. А кроме того, в Сомали действует и "Исламское государство" (запрещена в РФ), которое хоть и соперничает с "Аш-Шабаб", но методы у них одинаковые. Кстати, по некоторым сведениям, "Аш-Шабаб" ведет активную пропагандистскую работу в Эфиопии среди 25-миллионого народа оромо, почти половину которого составляют мусульмане-сунниты, недовольные политикой центральных властей.

Египет при поддержке Израиля с 2011 года ведет на Синайском полуострове перманентную борьбу с террористами "Аль-Каиды" и других группировок. При этом война идет с переменным успехом, то есть два достаточно мощных в военным плане государства не могут справиться с пустынными полевыми командирами, создающими постоянную угрозу даже для третьих стран. Достаточно вспомнить сбитый в октябре 2015 года российский самолет с туристами, теракт в Бир-эль-Абде в ноябре 2017 года или ракетные обстрелы Эйлата.

Что интересно, сток Нила сказывается и на других странах восточного Средиземноморья. Так, через несколько лет после запуска Асуанского гидроузла море начало размывать пляжи Кипра, Израиля и Ливана. Причина в том, что до строительства плотины Нил выносил в море огромное количество ила и песка, которые частично формировали пляжи, а после ввода гидроузла примеси начали оседать в водохранилище Насера перед дамбой.