"Справедливое вознаграждение" актеров может оставить Россию без кино

Вступивший в силу Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям позволит актерам и музыкантам получать не только гонорар за участие в съемках, но и отчисления за каждую демонстрацию созданного ими фильма или клипа по телевидению или в интернете. Однако, предупреждают эксперты, собравшиеся на онлайн дискуссию Creative Global Talks на тему "Пекинский договор: от Рима до Пекина", проведенную "Европейской конфедераций обществ правообладателей", необдуманное применение норм этого документа может погубить весь отечественный кинематограф. И сейчас перед отраслью стоит задача: с одной стороны, соблюсти все законы и не ущемить права исполнителей, а с другой - выдержать баланс, который позволит остаться в выигрыше всем - и продюсерам, и режиссерам, и актерам, и зрителям.

Пекинский договор был подписан в столице Китая еще в 2012 году, Россия к нему присоединилась в 2015 году. Однако для вступления в силу необходимо было получить ратификацию как минимум от 30 стран. Набрать это количество получилось только в этом году, когда к документу присоединилась Индонезия. Через три месяца этот договор стал действовать на территории всех государств, прошедших процедуру присоединения или ратификации. В том числе и в России.

"Наше законодательство к моменту присоединения к договору уже соответствовало его требованиям, - заметил заместитель директора нормативно-правового департамента Министерства культуры России Алексей Кубышкин. - Мы старались действовать прогрессивно и многие нормы смогли ввести в наши законы заранее ".

Однако на практике между российской нормативной базой, положениями договора и реальной жизнью все-таки обнаружились нестыковки, из-за которых могут возникнуть серьезные проблемы. Бомба оказалась спрятанной в статье 12 договора, где идет речь о "справедливом вознаграждении" для исполнителя.

"По существующему до сих пор порядку, актер получает гонорар, размер которого определяется при заключении контракта на съемку, эту сумму выплачивают до выхода фильма на экраны, - разъяснил коллизию академический директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Иван Близнец. - Но если фильм удался, его еще много-много раз передадут в эфир, посмотрят в интернете. Прибыль за все эти воспроизведения оседает у продюсера, актеры же ничего дополнительно не получают. Возможность эту ситуацию исправить искали много лет и, наконец, нашли, вписав ее в Пекинский договор".

Из документа следует, что "исполнителю... может быть предоставлено право на получение роялти или справедливого вознаграждения за любое использование исполнения". То есть, проще говоря, за каждый показ фильма надо будет заплатить не только правообладателю - продюсеру или снявшей ленту киностудии, но и каждому человеку, появившемуся на экране. Подобные правила сейчас защищают права композиторов, которым положены отчисления за каждое публичное воспроизводство фонограммы сочиненной им мелодии.

"Внедрение такого "эффективного вознаграждения" потребует пересмотра всех бизнес-моделей отрасли, - предостерег юридический советник Ассоциации продюсеров кино и телевидения, генеральный директор компании "ФТМ Энтертейнмент", Сергей Семенов. - Ставка актера средней руки за один съемочный день - от 40 до 60 тысяч рублей, не так уж и мало. От кого он будет получать еще и дополнительные выплаты? От продюсера, которому надо расплатиться с инвесторами, давшими деньги на фильм? От телеканалов, которые говорят о сокращении выручки вдвое? От интернет-площадок, работающих в убыток из-за конкуренции с пиратскими сайтами? Сейчас такую систему вводить преждевременно. Потому что единственное, что может реально произойти - уменьшение актерских ставок на величину тех роялти, которые когда-то потом при удачном раскладе могут быть выплачены исполнителям. Вряд ли от этого кто-то выиграет".

Эксперты обратили внимание, что пока к Пекинскому договору пока в основном присоединились государства, в которых нет серьезного национального кинематографа: Молдова, Самоа, Мали, Индонезия... Большинства стран Европы, как и США, на долю которых, по оценке Семенова, приходится до 70% доли отечественного кинорынка, в этом списке нет.

"Объем мирового рынка аудиовизуальной продукции составляет 250 млрд долларов в год, - сообщил заместитель директора отдела управления авторскими правами Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) Димитер Ганчев. - Сейчас Пекинский договор только вступает в силу, ему необходимо больше членов, чтобы перекрыть весь мировой рынок. Эффект от этого документа можно будет оценить только через несколько лет".

Тем не менее, прежде чем рассуждать в масштабах всего мира, надо бы понять что происходит на нашем национальном кинорынке, отметил заместитель председателя Комиссии по вопросам развития культуры и сохранения духовного наследия Общественной палаты России Денис Кирис. По его мнению, все актеры хотят получать отчисления, но при этом никто ни в чем не разбирается и не понимает суть. Система "справедливого вознаграждения" нужна всем кинематографистам, а вступление в силу Пекинского договора, по мнению Кириса, дает уникальный шанс всем заинтересованным сторонам собраться вместе и обсудить, как построить наиболее справедливую систему. В том числе, подготовить поправки в регулирующую вопросы интеллектуальной собственности четвертую главу Гражданского кодекса. Воспользоваться этой возможностью необходимо, иначе у российского кино могут возникнуть очень большие препоны в развитии, заключил Кирис.