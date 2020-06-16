США разрешат американским компаниям работать с Huawei

Новости

60 компаний присоединились к столичной программе "Миллион призов" 10:17
В Вологде появился первый "умный" пешеходный переход 10:13
В Петербурге 103-летняя пенсионерка вылечилась от коронавируса 10:09
Новый Lexus IS построили на старой платформе 10:05
Стало известно, как будут работать стоматологические клиники 10:04
Наталья Сергунина: Московские вузы протестируют инновационные технологии 10:03
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских 10:01
В Пермском крае иномарка насмерть сбила 16-летнюю велосипедистку 09:57
Володин поздравил Терешкову с 57-летием со дня ее полета вокруг Земли 09:50
На Ставрополье два человека погибли в ДТП с грузовиком 09:47
В больнице Хабаровского края произошла вспышка COVID-19 09:45
Новый пистолет скрытого ношения создадут в России 09:45
География авиарейсов в Симферополь в июне увеличится в четыре раза 09:44
В Петрозаводске на глазах матери утонула девятилетняя девочка 09:42
На Камчатке заброшенный госпиталь оборудовали для пациентов с COVID-19 09:32
В Крыму осуждены организаторы незаконной миграции 09:31
В Воркуте при пожаре погибли двое малолетних детей 09:29
На Урале отлили памятник якутскому снайперу 09:25
В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку 09:25
Во Владивосток прибыл третий новейший корвет 09:19
В Японии загорелось круизное судно 09:12
Власти объявили о взятии ЧС в Норильске под контроль 09:07
Начался монтаж оборудования для выпуска семиместной Hyundai Creta 09:00
В УрФУ абитуриент может сэкономить до 130 тысяч рублей 09:00
В Подмосковье дилер попытался сбыть 1,6 кг наркотиков 08:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
Воробьев: Все меры поддержки жители Подмосковья получат в полном объеме
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16.06.2020 10:03
Рубрика: В мире

США разрешат американским компаниям работать с Huawei

Текст: Алексей Чуриков
Министерство торговли США сообщило, что американским фирмам разрешат работать с китайской компанией Huawei. Как уточняет телеканал CNBC, разрешение коснется совместной работы по выработке стандартов для технологий нового поколения, в том числе, 5G.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Эксперты отмечают, что это изменение является довольно существенным. Оно позволит американским компаниям непосредственно участвовать в формировании спецификации и правил, регулирующих новые технологий. С другой стороны, отмечают специалисты, новые правила свидетельствуют о том, что США фактически признали масштаб роли Huawei в формировании глобального рынка этих технологий.

США ввели санкции против кубинского дельфинария

Напомним, что в мае 2019 года компания Huawei была включена в черный список США. То есть американским фирмам запретили вести дела с китайским технологическим гигантом. Но внесение его в черный список также создало путаницу относительно того, могут ли американские фирмы участвовать в обсуждениях по разработке стандартов, в которых Huawei также был участником.

"Соединенные Штаты не уступят лидерство в глобальных инновациях. Это изменение признает важность использования американской изобретательности для продвижения и защиты нашей экономической и национальной безопасности", - заявил министр торговли США Уилбур Росс. "Департамент стремится защищать интересы национальной безопасности и внешней политики США, поощряя американскую промышленность на отстаивание технологии США и их полноценное использование, а также для того, чтобы они стали международными стандартами", добавил он.

Фото: AP Photo/Ted S. Warren
США отменили решение о запрете авиасообщения с Китаем

Телеканал подчеркивает, что на данный момент США и европейские компании играют ключевую роль в определении стандартов для технологий последнего поколения. Но сейчас появляются новые технологии, продвигаемые в том числе Huawei, такие как мобильный интернет следующего поколения, известный как 5G.

И главный вопрос, считают эксперты CNBC, заключается в том, кто будет определять эти стандарты. По сути, в Вашингтоне осознали, что без участия США в формировании этих самых стандартов, американские компании просто-напросто очень быстро утратят свою конкурентоспособность в глобальном масштабе.

В мире США Санкции США против Huawei

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Во вторник в Москве откроются летние веранды ресторанов и кафе
МИД: Наказание Уилану мягче, чем было бы в США за аналогичное преступление
СК: Устроивший стрельбу по полицейским в Москве был замкнутым
Стало известно, как будут работать стоматологические клиники
Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил еще одного переноса игр
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии