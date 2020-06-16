США разрешат американским компаниям работать с Huawei

Министерство торговли США сообщило, что американским фирмам разрешат работать с китайской компанией Huawei. Как уточняет телеканал CNBC, разрешение коснется совместной работы по выработке стандартов для технологий нового поколения, в том числе, 5G.

Эксперты отмечают, что это изменение является довольно существенным. Оно позволит американским компаниям непосредственно участвовать в формировании спецификации и правил, регулирующих новые технологий. С другой стороны, отмечают специалисты, новые правила свидетельствуют о том, что США фактически признали масштаб роли Huawei в формировании глобального рынка этих технологий.

Напомним, что в мае 2019 года компания Huawei была включена в черный список США. То есть американским фирмам запретили вести дела с китайским технологическим гигантом. Но внесение его в черный список также создало путаницу относительно того, могут ли американские фирмы участвовать в обсуждениях по разработке стандартов, в которых Huawei также был участником.

"Соединенные Штаты не уступят лидерство в глобальных инновациях. Это изменение признает важность использования американской изобретательности для продвижения и защиты нашей экономической и национальной безопасности", - заявил министр торговли США Уилбур Росс. "Департамент стремится защищать интересы национальной безопасности и внешней политики США, поощряя американскую промышленность на отстаивание технологии США и их полноценное использование, а также для того, чтобы они стали международными стандартами", добавил он.

Телеканал подчеркивает, что на данный момент США и европейские компании играют ключевую роль в определении стандартов для технологий последнего поколения. Но сейчас появляются новые технологии, продвигаемые в том числе Huawei, такие как мобильный интернет следующего поколения, известный как 5G.

И главный вопрос, считают эксперты CNBC, заключается в том, кто будет определять эти стандарты. По сути, в Вашингтоне осознали, что без участия США в формировании этих самых стандартов, американские компании просто-напросто очень быстро утратят свою конкурентоспособность в глобальном масштабе.