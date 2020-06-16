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15.06.2020 23:46
Рубрика: Общество

С удаленкой справились

Студенты довольны качеством дистанционного преподавания
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Спецвыпуск № 129(8183)
Каждый второй студент считает, что с переходом на дистанционный формат учебная нагрузка выросла. Рост нагрузки на преподавателей заметили 55 процентов студентов, показал проведенный в мае опрос ВЦИОМа, при этом качество преподавания не пострадало. Больше половины студентов оценили его как высокое.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Переход на дистанционные форматы обучения университеты начали 16 марта, и главным требованием к ним было сохранение качества образования. Комментируя результаты опроса, глава минобрнауки Валерий Фальков подчеркнул, что система высшего образования справилась с переходом на дистанционное обучение во многом благодаря тому, что преподаватели перешли на практически индивидуальную работу со студентами. "При этом мы понимаем, что нагрузка на всех участников образовательного процесса выросла", - добавил он.

Фото: Владимир Аносов
Как будет проходить дистанционное поступление в вузы

Минобрнауки совместно с Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провели опрос профессорско-преподавательского состава вузов о развитии онлайн-среды. Выяснилось, что преподаватели организационно готовы к переходу на дистанционные форматы обучения, однако психологически не принимают столь резкий разрыв с традиционным очным обучением. В ведомстве отмечают, что скептический настрой связан как с особенностями преподаваемых дисциплин (сложнее перевести на дистанционный формат технические и экспериментальные), так и в целом с консервативными взглядами на образовательный процесс. 83 процента преподавателей находятся в онлайн-среде практически постоянно, но все же почти 88 процентов полагают, что занятия лучше проводить в очном формате.

В самом начале перехода на дистанционный формат почти половина педагогов отмечали, что им требуется помощь, чтобы вести дистанционное обучение эффективно. Как показало исследование, проведенное Аналитическим центром НАФИ, чаще всего помощь требовалась из-за проблем с технической оснащенностью рабочего места (например, с устаревшей техникой, медленным соединением с интернетом).

Общество Образование

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