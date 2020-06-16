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16.06.2020 21:20
Рубрика: Происшествия

Молчание не наказуемо

Суд оправдал пенсионерку, получившую лишнюю доплату
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 131(8185)
Второй кассационный суд общей юрисдикции защитил пенсионерку из Тверской области, устроившуюся на работу и не сообщившую о том в Пенсионный фонд. В результате женщина год и четыре месяца получала не положенную ей прибавку к пенсии. Государство переплатило ей в общей сложности 13,8 тысячи рублей. На этом основании правоохранительные органы обвинили женщину в мошенничестве.
За год за мошенничество при получении различных выплат осуждены более 2,8 тысячи человек. Фото: Photoxpress За год за мошенничество при получении различных выплат осуждены более 2,8 тысячи человек. Фото: Photoxpress
За год за мошенничество при получении различных выплат осуждены более 2,8 тысячи человек. Фото: Photoxpress

Злого умысла у женщины не было. Если, конечно, не считать злым умыслом желание работать и зарабатывать, честным трудом улучшить свои непростые условия жизни.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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В такой ситуации оказываются тысячи пенсионеров по всей стране. По правилам, некоторые прибавки положены только неработающим пенсионерам. Если человек начинает работать, какие-то выплаты прекращаются. Но что делать, если случился сбой и человеку продолжают платить то, что ему уже не причитается?

В Тверской области правоохранители решили, что женщина, не сообщив вовремя куда следует, совершила уголовное преступление: мошенничество при получении выплат. В Уголовном кодексе есть специальная статья, наказывающая за хищение денежных средств при получении социальных выплат "путем представления заведомо ложных или недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат". В данном случае в вину ей поставили молчание.

Если пенсионер не сообщит, что устроился на работу, это не преступление

Нижестоящие суды согласились с обвинением и осудили пенсионерку, назначив штраф в 5 тысяч рублей. Данную сумму она должна была выплачивать в течение 10 месяцев по 500 рублей ежемесячно.

Мало того, что для пенсионерки это значительная сумма, так еще на ней и повесили клеймо уголовницы. Заслуженно ли?

Факты таковы. В 2011 году женщина, оформляя пенсию по старости, подписала обязательство сообщить об устройстве на работу. Через пару месяцев ей назначили федеральную социальную доплату к пенсии. Получать такую надбавку могут только неработающие.

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Весной 2015 года женщина устроилась на работу в санаторий для детей с детским церебральным параличом, где проработала до августа следующего года.

Хотя пенсионерка не сообщила в Пенсионный фонд, но и не скрывала особо свое трудоустройство. Оформлена была официально. Поэтому, как пояснила следователям, была уверена, что в Пенсионном фонде и так все знают, и если что-то не пересчитали, значит, все так и надо.

Нельзя сказать, что в ее мыслях совсем не было логики: в Пенсионном фонде действительно получали информацию, только не сразу все сопоставили. А когда разобрались, женщине предложили вернуть полученное необоснованно. Что она и сделала. Причем добровольно. Еще до возбуждения уголовного дела.

Как уточнили во Втором кассационном суде, закон действительно обязывает пенсионера сообщать о трудоустройстве. Но ответственность за это гражданско-правовая, а не уголовная. Иными словами, то, что получено неправомерно, надо вернуть. И только. В данном случае речь об оплошности, а не преступлении.

Мошенничество: когда человек сознательно умолчал о важных вещах, оформляя выплаты. Поэтому следователи должны уметь четко различать молчание преступника от молчания честного человека.

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Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил обвинительный приговор и полностью оправдал пенсионерку. Сама женщина получила право на реабилитацию. А само дело включено в свежий обзор судебной практики Второго кассационного суда общей юрисдикции, чтобы стать ориентиром для нижестоящих судов.

"По обвинению в мошенничестве должен быть доказан умысел лица на совершение хищения", - подчеркнул Второй кассационный суд.

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, в прошлом году по статье 159.2 "Мошенничество при получении выплат" были осуждены более 2,8 тысячи человек.

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