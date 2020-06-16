В Мексике расшифровали таинственный 2000-летний петроглиф

В Мексике археологи изучили петроглиф возрастом около 2000 лет, найденный в штате Колима, и установили, что этот артефакт является точной картой части древней Мезоамерики.

Как сообщает Национальный институт антропологии и истории (INAH), открытие было сделано на территории штата Колима. Очередной петроглиф был обнаружен здесь 7 июня этого года, на частной земле. Археологи и раньше находили подобные артефакты.

Странные изображения были нанесены древними жителями этих мест на базальте, вырванном тысячелетия назад в результате извержения вулкана Фуэго-де-Колима. Новый петроглиф был обнаружен на поверхности камня высотой 1,7 метра, который по своей оси был ориентирован в сторону вулкана.

Замысловатые изображения привели ученых к мысли о том, что это может быть древняя карта. В INAH пояснили, что гипотеза основана на анализе рисунков и их сравнении с изображениями, найденными ранее. Только в археологической зоне Ла-Кампана, в столице штата, было обнаружено более 100 петроглифов.

По мнению ученых, жители Колимы доиспанского периода детально вырезали на камнях карты своих территорий. Осмотр этих реликвий показал, что для этого использовалось как минимум три метода гравировки.

Местонахождение древних сообществ (вероятно, здесь речь идет о крупных поселениях) на карте было отмечено небольшими круглыми выемками, а реки выгравированы в виде линий. Причем, как показал анализ, эта карта достаточно точно отражает даже современный ландшафт.

По словам археолога Платаса Руиса, "камни-карты" помогали управлять землями. Кроме того, они были способом передачи знаний от одного поколения к другому, так как письменности народ Колима в то время не знал.

Датирование петроглифа вызвало определенные сложности. Изначально возраст определили по остаткам керамики, найденной неподалеку, а она относится к периоду между 1000 и 1500 гг. н.э.

Однако дальнейшие исследования показали, что люди поселились здесь гораздо раньше. Кроме того, техника резьбы на камне оказалась знакомой ученым. Подобное они встречали в найденных ранее гробницах.

По возрасту этих захоронений пока и определен возраст каменной карты. Ученые считают, что этот и другие подобные петроглифы могли быть созданы в период между 200 годом до нашей эры и 200 годом нашей эры.