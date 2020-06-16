Телеканал "Мир Баскетбола" 17-30 июня покажет матчи чемпионата Испании

17 июня стартует финальный раунд чемпионата Испании по баскетболу среди мужских команд. Игры в прямом эфире покажет российский специализированный телеканал "Мир Баскетбола".

Первенство Испании большинством авторитетных специалистов считается сильнейшим клубным национальным чемпионатом в Старом Свете. Здесь очень высокий средний уровень участников, выступают признанные гранды и завсегдатаи Евролиги - столичный "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Баскония" (Витория), другие. Вообще, в еврокубках сезона 2019/20 участвовали аж 11 (!) клубов Испании. Четыре - в Евролиге, три - в Еврокубке, и еще четыре - в Лиге чемпионов ФИБА.

Испанский чемпионат характерен высочайшей посещаемостью матчей. В этом сезоне более 8 тысяч зрителей в среднем за игру присутствовали на домашних встречах "Бургоса" (9438), "Сарагосы" (9371), столичного "Эстудиантеса" (9074), "Басконии" (8931), "Бильбао" (8500), мадридского "Реала" (8086).

Двухкруговое соревнование регулярного чемпионата с участием 18 клубов было прервано из-за пандемии коронавируса COVID-19 в тот момент, когда участники провели по 22-23 матча из 34-х. Далее "регулярку" решено было не доигрывать, а провести относительно скоротечный финальный турнир для 12 лучших команд промежуточной классификации.

Дюжина команд, разделенных на предварительном этапе на две шестерки, собирается в Валенсии. Сначала - круговые турниры в группах, затем - полуфиналы и финал. Чемпион определится 30 июня. Встречи будут проходить без зрителей, однако есть огромнейший интерес у телеаудитории, в том числе и в России. Так что телеканал "Мир Баскетбола" делает любителям игры воистину царский подарок.

Состав групп предварительного этапа: "А" - (1) "Барселона", (4) "Тенерифе", (5) "Бильбао", (8) "Баскония" (Витория), (9) "Уникаха" (Малага), (12) "Ховентут" (Бадалона); "В" - (2) "Реал" (Мадрид), (3) "Сарагоса", (6) "Андорра", (7) "Валенсия", (10) "Бургос", (11) "Гран-Канария". В скобках указаны места в промежуточной классификации регулярного чемпионата.

Группа "А" стартует 17 июня, группа "В" - 18 июня. Всего каждый день в пустом 9-тысячном зале будут проходить по три матча. Их начало в 15.30 (16.30 мск), 18.30 (19.30 мск) и 21.30 (22.30 мск). Таким образом, предварительный раунд продлится до 26 июня включительно. Полуфиналы - 28 июня, финал - 30-го.

Телеканал "Мир Баскетбола" входит в пакет "НТВ Плюс".

Расписание прямых трансляций на ближайшие дни:

17 июня, среда. 16.25. "Барселона" - "Ховентут" (Бадалона). Группа "А", 1-й тур.

18 июня, четверг. 19.25. "Реал" - "Гран-Канария". Группа "В", 1-й тур.

19 июня, пятница. 19.25. "Уникаха" (Малага) - "Барселона". Группа "А", 2-й тур

20 июня, суббота. 16.25. "Бургос" - "Реал" (Мадрид). Группа "В", 2-й тур.

21 июня, воскресенье. 22.25. "Барселона" - "Баскония" (Витория). Группа "А", 3-й тур