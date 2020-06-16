Трамп подписал указ о реформе полиции

"Это большой шаг, не предпринимавшейся до сегодняшнего дня. Будут запрещены удушающие приемы. Но за исключением случаев, когда под угрозой находится жизнь сотрудника полиции", - заявил Трамп в ходе подписания.
Американские СМИ отмечают, что среди прочего указ подразумевает реформирование подходов полиции к разрешению конфликтов в сторону более мирных. В частности, из федеральных средств предполагается выделение грантов на дополнительную подготовку полицейских. Как пояснил Трамп, одной из целей документа является налаживание хороших отношений между гражданами США и представителями сил правопорядка.
Изменится также и формат обмена информацией по полицейской тематике между государственными институтами США. Кадровые службы полиции должны будут более тщательно проверять биографию тех, кто намеревается вступить в ряды правоохранителей. Кроме этого будет налажен новый канал обратной связи, чтобы жалобы граждан на сотрудников полиции рассматривались более эффективно.
Как отметил телеканал Fox, президент Трамп не изменил себе, и назвал этот указ "лучшим на всей планете Земля". "Будут установлены высочайшие профессиональные стандарты. Эти стандарты будут самыми высокими и сильными на Земле. Нас объединяет наше стремление обеспечить мир, достоинство и равенство для всех американцев", - сказал Трамп.