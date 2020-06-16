Трамп подписал указ о реформе полиции

Глава Белого дома Дональд Трамп на фоне разразившихся в стране беспорядков и демонстраций подписал указ о реформе полиции. Основной упор в документе сделан на том, чтобы в работу сил полиции были внедрены гораздо более строгие регламенты по применению силы.

"Это большой шаг, не предпринимавшейся до сегодняшнего дня. Будут запрещены удушающие приемы. Но за исключением случаев, когда под угрозой находится жизнь сотрудника полиции", - заявил Трамп в ходе подписания.

Американские СМИ отмечают, что среди прочего указ подразумевает реформирование подходов полиции к разрешению конфликтов в сторону более мирных. В частности, из федеральных средств предполагается выделение грантов на дополнительную подготовку полицейских. Как пояснил Трамп, одной из целей документа является налаживание хороших отношений между гражданами США и представителями сил правопорядка.

Изменится также и формат обмена информацией по полицейской тематике между государственными институтами США. Кадровые службы полиции должны будут более тщательно проверять биографию тех, кто намеревается вступить в ряды правоохранителей. Кроме этого будет налажен новый канал обратной связи, чтобы жалобы граждан на сотрудников полиции рассматривались более эффективно.

Как отметил телеканал Fox, президент Трамп не изменил себе, и назвал этот указ "лучшим на всей планете Земля". "Будут установлены высочайшие профессиональные стандарты. Эти стандарты будут самыми высокими и сильными на Земле. Нас объединяет наше стремление обеспечить мир, достоинство и равенство для всех американцев", - сказал Трамп.