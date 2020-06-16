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16.06.2020 14:00
Рубрика: Спорт

Тренер Тедеско: ФК "Спартак" должен вернуться в Лигу чемпионов

Текст: Максим Домчев
Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско рассказал о величии Москвы и о том, что его команда должна подняться вверх и вернуться в Лигу чемпионов.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

"Одним словом, гигантский город. Как город Москва - мечта. Вы везде дышите культурой, есть на что посмотреть. Город очень чистый. Вы спускаетесь в метро - станции являются маленькими музеями. Для меня, как для итальянца, имеет значение еда. Она фантастическая. Это смесь итальянской и немецкой кухни - идеально подходит для меня. Вы можете пойти в небольшое бистро здесь, и вы испытаете высочайшее качество. Мне все это очень нравится", - сказал Тедеско, чьи слова приводит goal.com.

Фото: Официальный сайт "Спартака".
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Однако есть одна проблема, которая пока тренеру дается с трудом, - это русский язык. Тедеско признался, что изучает его, и выразил уверенность в том, что все же сможет избавиться от языкового барьера.

Говоря о "Спартаке", специалист считает, что команда должна вернуться в число лидеров российского футбола.

"Спартак" - крупнейший клуб в самой большой стране мира. Клуб хочет снова выступать в Лиге чемпионов. Это чрезвычайно интересная задача, в том числе и потому, что команда невероятно молода. У нас в команде много интересных игроков", - заявил Тедеско.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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"Александр Максименко - российский вратарь до 21 года, Павел Маслов - очень молодой правый защитник с большим потенциалом, полузащитнику Зелимхану Бакаеву всего 23 года, и он уже игрок сборной. Часто в центре также играют 22-летний Алекс Крал и 19-летний Наиль Умяров. В атаке у нас Эзекьель Понсе, молодой аргентинец или Джордан Ларссон, сын Хенрика. Александру Соболеву тоже всего 23 года. Развивать команду интересно", - отметил он.

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