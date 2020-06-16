Новости

В Госдуме считают нецелесообразным менять праздничный календарь в 2021 году 11:46
Министр имущества Крыма стала вице-премьером 11:44
В Дагестане 93 азербайджанца задержаны после нападения на полицейских 11:44
Вернувшихся в Крым из Вьетнама и Украины отправили в обсерватор 11:42
Вручение кинопремий "Оскар" и BAFTA перенесено из-за COVID-19 11:40
Бэтмен против Капитана Америки: фанаты столкнули героев DC и Marvel 11:24
В Сети стартует сериал "Надежда" 11:19
Новый водовод на восток Крыма построят к 2022 году 11:19
В Курганской области сожгли мост между двумя деревнями и райцентром 11:16
Виктор Золотов поздравил директора ФСО РФ с профессиональным праздником 11:15
Ученые объяснили, почему БЦЖ на долгие годы укрепляет иммунную систему 11:15
Tesla первой в мире начала продажи самого "дальнобойного" электрокара 11:14
Появились новые подробности о сюжете второго сезона "Ведьмака" 11:11
Создана несмываемая защитная пропитка от вирусов 11:06
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым 11:05
В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году 11:03
Эксперты отчитались о росте числа кибератак 11:00
Что может стать причиной внезапного пожара в автомобиле 11:00
В Свердловской области число погибших от коронавируса выросло до 54 10:57
Пригожин объяснил, зачем Наталье Орейро российское гражданство 10:57
Начался прием заявлений для голосования на дому по поправкам в Конституцию 10:56
Новую "умную" авиабомбу испытали в США 10:56
Ставки по кредитам для застройщиков снизили 14 банков 10:53
Московские врачи вылечили от коронавируса более 126 тысяч человек 10:51
В Госдуме опасаются обострения на границе КНДР и РК из-за взрыва в Кэсоне 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Как в регионах приводят в порядок дороги в школы
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16 июня - Горячая линия. Задайте вопрос об изменениях в Конституцию Павлу Крашенинникову
16.06.2020 11:15
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые объяснили, почему БЦЖ на долгие годы укрепляет иммунную систему

Текст: Майя Бирюкова

О том, что вакцина от туберкулеза снижает восприимчивость организма к другим инфекциям, известно давно. Ученые Германии, Австралии и Дании в своем совместном исследовании раскрыли возможный механизм этого явления.

Полный текст работы опубликован в журнале Cell Host & Microbe. В частности, в ней приводится такой факт, что в условиях повышенного инфекционного риска вакцина БЦЖ снизила смертность новорожденных на 38 процентов. Это исследование было проведено с 2004 по 2008 в Гвинее-Бесау, а результаты были озвучены в 2011 году.

Подобный эффект наблюдается и с другими "живыми" вакцинами, пишет MedicalXpress. Речь идет о "тренированном иммунитете" - способности организма более быстро защищаться вне зависимости от типа заражения. Неясно было то, почему этот эффект сохраняется в течение многих лет после сделанной прививки.

Фото: iStock
В Греции объявили о всеобщей вакцинации БЦЖ для защиты от COVID-19

Исследователи сделали прививку БЦЖ 15 добровольцам, для сравнения еще пяти участникам эксперимента дали плацебо. Три месяца спустя у всех были взяты образцы крови и костного мозга.

Выяснилось, что у привитых людей иммунные клетки выделяют гораздо больше воспалительных цитокинов - химических мессенджеров иммунной системы. Они регулируют межклеточные взаимодействия и обеспечивают их согласованность. Генетическая картина иммунных клеток вакцинированных людей была совершенно иной, нежели у группы плацебо: именно эти гены необходимы для производства цитокинов.

Выяснилось, что вакцинация БЦЖ вызывает долгосрочные изменения во всей генетической программе. "Мы обнаружили, что после вакцинации определенный генетический материал становится более доступным для клеток", - пояснил профессор Андреас Шлитцер из университета Бонна.

В статье приводится простая аналогия для понимания этого процесса. Каждая человеческая клетка содержит в своем ядре библиотеку из десятков тысяч книг - генов. Когда ей нужно произвести какую-то молекулу - например, цитокин - она ищет инструкцию по сборке в определенной книге. Но не все эти книги можно быстро достать: некоторые из них находятся под замком. Вакцина БЦЖ обеспечивает доступность этих книг на долгие годы. Возможно, поэтому прививка приводит к усилению иммунного ответа на долгосрочной перспективе.

Важное уточнение. Большинство этих "книг" - гены, которые становятся доступны после ввода вакцины - контролируются белком HNF (ядерный фактор гепатоцитов). Он гарантирует, что клетки высвобождают цитокины только тогда, когда есть патоген, который нужно атаковать.

Сейчас ряд исследователей сосредоточились на свойствах вакцины БЦЖ, в том числе, из-за пандемии COVID-19. Считается, что прививка может снизить риск тяжелого течения заболевания. Однако до того, как будут получены результаты этих исследований, ВОЗ не рекомендует проводить массовую вакцинацию БЦЖ с этой целью.

Общество Наука

Главное сегодня

Новак предложил увеличить субсидии для перехода автомобилей на газ
В Госдуме считают нецелесообразным менять праздничный календарь в 2021 году
В Москве открываются летние веранды ресторанов и кафе
Ставки по кредитам для застройщиков снизили 14 банков
СК раскрыл личность мужчины, открывшего стрельбу по полицейским в Москве
Стало известно, как будут работать стоматологические клиники
Как долго придется соблюдать социальную дистанцию
Русский язык в эпоху "цифры": что изменилось из-за самоизоляции