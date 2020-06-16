Ученые объяснили, почему БЦЖ на долгие годы укрепляет иммунную систему

О том, что вакцина от туберкулеза снижает восприимчивость организма к другим инфекциям, известно давно. Ученые Германии, Австралии и Дании в своем совместном исследовании раскрыли возможный механизм этого явления.

Полный текст работы опубликован в журнале Cell Host & Microbe. В частности, в ней приводится такой факт, что в условиях повышенного инфекционного риска вакцина БЦЖ снизила смертность новорожденных на 38 процентов. Это исследование было проведено с 2004 по 2008 в Гвинее-Бесау, а результаты были озвучены в 2011 году.

Подобный эффект наблюдается и с другими "живыми" вакцинами, пишет MedicalXpress. Речь идет о "тренированном иммунитете" - способности организма более быстро защищаться вне зависимости от типа заражения. Неясно было то, почему этот эффект сохраняется в течение многих лет после сделанной прививки.

Исследователи сделали прививку БЦЖ 15 добровольцам, для сравнения еще пяти участникам эксперимента дали плацебо. Три месяца спустя у всех были взяты образцы крови и костного мозга.

Выяснилось, что у привитых людей иммунные клетки выделяют гораздо больше воспалительных цитокинов - химических мессенджеров иммунной системы. Они регулируют межклеточные взаимодействия и обеспечивают их согласованность. Генетическая картина иммунных клеток вакцинированных людей была совершенно иной, нежели у группы плацебо: именно эти гены необходимы для производства цитокинов.

Выяснилось, что вакцинация БЦЖ вызывает долгосрочные изменения во всей генетической программе. "Мы обнаружили, что после вакцинации определенный генетический материал становится более доступным для клеток", - пояснил профессор Андреас Шлитцер из университета Бонна.

В статье приводится простая аналогия для понимания этого процесса. Каждая человеческая клетка содержит в своем ядре библиотеку из десятков тысяч книг - генов. Когда ей нужно произвести какую-то молекулу - например, цитокин - она ищет инструкцию по сборке в определенной книге. Но не все эти книги можно быстро достать: некоторые из них находятся под замком. Вакцина БЦЖ обеспечивает доступность этих книг на долгие годы. Возможно, поэтому прививка приводит к усилению иммунного ответа на долгосрочной перспективе.

Важное уточнение. Большинство этих "книг" - гены, которые становятся доступны после ввода вакцины - контролируются белком HNF (ядерный фактор гепатоцитов). Он гарантирует, что клетки высвобождают цитокины только тогда, когда есть патоген, который нужно атаковать.

Сейчас ряд исследователей сосредоточились на свойствах вакцины БЦЖ, в том числе, из-за пандемии COVID-19. Считается, что прививка может снизить риск тяжелого течения заболевания. Однако до того, как будут получены результаты этих исследований, ВОЗ не рекомендует проводить массовую вакцинацию БЦЖ с этой целью.