Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) в девятый раз составило ежегодный рейтинг 100 лучших вузов России. В него вошли образовательные учреждения всех федеральных округов страны. При этом наивысшая концентрация лучших вузов отмечена в двух столицах: 31 - в Москве и 11 - в Санкт-Петербурге; по пять университетов находятся в Томской и Московской областях.

Рейтинг показал: лидеры высшей школы успешно отстояли свои позиции, несмотря на рост конкуренции. Победителем стал МГУ им. М.В. Ломоносова, следом расположились МФТИ и НИЯУ МИФИ. Места с четвертого по шестое, как и в прошлом году, заняли СПбГУ, НИУ ВШЭ и МГИМО. В целом в верхнем эшелоне рейтинга обошлось без сюрпризов: состав топ-30 рейтинга не меняется второй год подряд. Это 17 вузов Москвы, четыре университета Санкт-Петербурга, пять федеральных университетов - Уральский, Казанский (Приволжский), Сибирский, Дальневосточный и Южный, а также ТГУ и ТПУ (Томск), НГУ (Новосибирск) и ННГУ им. Лобачевского (Нижний Новгород).

Впрочем, подлинная проверка на прочность вузам еще только предстоит. Эпидемические ограничения спровоцировали начало больших изменений в высшей школе как в России, так и в мире в целом. В частности, будет расти влияние информационных технологий на образовательный процесс. И это потребует от университетов не только технических возможностей, но и качественного онлайн-контента, который сейчас есть далеко не у всех вузов.

Технари vs экономисты

Технические вузы из верхней части рейтинга показали разнонаправленную динамику. Роста в рейтинге добились МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Университет ИТМО, а также МАИ - все эти университеты стремительно прогрессируют в области научных публикаций, индексируемых в зарубежных наукометрических базах. Вместе с тем снизились места ТПУ (Томск) и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, у которых "просели" показатели международной интеграции.

Для технических вузов именно уровень международной интеграции сегодня является главным конкурентным преимуществом, позволяющим занимать приличные позиции в рейтингах. Причем это относится не только к научным исследованиям, но и к образовательной деятельности.

Так, по доле иностранных студентов технические вузы из топ-30 рейтинга в 2,6 раза превосходят результат экономических вузов из первой тридцатки - 17,3 процента против 6,7. А по научным статьям, индексируемым в международной базе Scopus, отрыв технарей от экономистов еще более существен - количество публикаций у технических вузов за пять лет в среднем составило 7,3 тысячи, тогда как у экономических вузов - менее 1,5 тысячи. По масштабу цитирования этих публикаций технические вузы в среднем превосходят экономические в 2,4 раза. На фоне этого не удивительно, что в топ-10 субрейтинга RAEX по уровню научно-исследовательской деятельности нет ни одного экономического вуза - все места достались технарям и классическим университетам.

Но и у экономистов есть повод для радости - сразу три ведущих экономических вуза синхронно улучшили свои позиции в рейтинге RAEX 2020 года. РАНХиГС впервые вошел в топ-10 рейтинга, переместившись с 11-й позиции на 10-ю. Финансовый университет поднялся в рейтинге с 15-го места на 14-е. А РЭУ им. Г.В. Плеханова прибавил сразу две позиции и занял 16-е место против 18-го годом ранее. Главным объяснением роста экономических вузов является укрепление их связей с рынком труда, что нашло отражение в повышении мест этих вузов в субрейтинге "востребованность выпускников работодателями". По этому измерению Финансовый университет, РАНХиГС и РЭУ им. Г.В. Плеханова входят в число десяти лучших вузов страны.

Спрос абитуриентов при выборе учебного заведения уже много лет устойчиво смещен в сторону ведущих университетов экономической направленности, за получение образования в которых родители будущих экономистов готовы хорошо заплатить. В перечне десяти вузов с самой высокой стоимостью платного обучения среди участников рейтинга RAEX ровно половина приходится на экономические вузы, тогда как ни один технический вуз в число лидеров по стоимости обучения не вошел. Высокая стоимость держится даже на фоне колоссальной доли платного приема в экономических вузах: в 2019 году на небюджетные места там было зачислено 66,3 процента поступивших (данные по участникам топ-100). В среднем же по всем вузам из топ-100 платный прием составил существенно меньше половины - 40,9 процента.

Эпидемические ограничения спровоцировали начало больших изменений в высшей школе

За прошедший год наибольшего прогресса экономические вузы достигли по части постдипломных программ, и это говорит о том, что экономическое образование популярно не только среди выпускников школ. Так, среди экономических вузов из топ-20 рейтинга прирост объема средств, полученных за счет реализации дополнительных профессиональных программ, составил 18,7 процента, тогда как среди остальных вузов из топ-20 - менее 10 процентов. Комментируя рост популярности дополнительных программ, проректор РАНХиГС Максим Назаров отмечает: "Весьма востребованы программы повышения цифровой грамотности, развития цифровых компетенций управления, цифровой трансформации". К слову, РАНХиГС наряду с МГУ и Финансовым университетом входят в топ-3 вузов, чьи выпускники наиболее широко представлены в топ-менеджменте крупнейших российских компаний.

Еще одним позитивным моментом для экономических вузов стало исключение из системы показателей RAEX критерия, измеряющего долю зачисленных первокурсников на условиях целевого приема. По итогам консультаций с вузами RAEX исключило данный критерий, так как опыт показал, что уровень подготовки поступающих "целевиков", как правило, невысок. Это способствовало продвижению экономических вузов, для которых целевой прием был скорее редкостью, чем распространенной практикой.

Пас из-за границы

Важным вектором развития российских вузов все последние годы являлась интернационализация. Привлечение иностранных студентов, программы обучения с выездом за рубеж, приглашение иностранных лекторов, участие преподавателей и научных сотрудников в совместных исследованиях - все это необходимые атрибуты имиджа успешного университета с международными амбициями. И российские вузы сумели достичь ощутимого прогресса в этом направлении. Вплоть до 2020 года показатели международной интеграции российских вузов динамично росли.

Средняя доля иностранных студентов по всем участникам рейтинга 2020 года составила 10,3 процента, тогда как в рейтинге 2019 года она равнялась 9,7 процента, а в рейтинге 2017 года - 8,3. А доля обучающихся по программам двух дипломов, которые реализуются с зарубежными партнерами, почти вдвое превысила средний результат трехлетней давности (0,83 против 0,45 процента). Однако из-за влияния пандемии сохранить наблюдающуюся динамику показателей вузам будет невозможно - речь, скорее, идет о том, чтобы не слишком сильно откатиться назад.

Некоторые зарубежные университеты официально объявили своим партнерам, что прекращают любые поездки на целый год - ни студенты, ни преподаватели не будут выезжать за рубеж. Так, Кембридж сообщил, что в новом учебном году университет практически полностью уходит в онлайн, при этом вуз сможет изменить решение исходя из эпидемиологической обстановки. Это не единственный пример. "Наши вузы-партнеры - в том числе очень авторитетные, например, Высшая школа коммерции Парижа, - уже уведомили нас, что на год сворачивают всю международную активность, не будут ни принимать у себя иностранных студентов, ни допускать выезд своих за рубеж, - рассказывает проректор МГИМО Андрей Байков. - Всем иностранным студентам мы говорим, что если осенью очные занятия не начнутся вовремя, то поначалу обучение будет происходить в онлайн-формате". Аналогичным образом планируют поступить и многие другие вузы.

Проблема с привлечением иностранных студентов связана не только с закрытыми границами, но и с экономическими причинами. "В мировой экономике ожидается как минимум рецессия, а возможно и глубокий кризис. Домохозяйства сейчас будут выжидать, как сильно ударит кризис, будут решать, смогут ли тратить деньги на образование детей за рубежом, - говорит проректор НИУ ВШЭ Иван Простаков. - Очень вероятно в ближайшей перспективе сократятся потоки студентов на программах международной мобильности". Западные исследователи ожидают сокращения количества студентов из Китая, в том числе из-за падения ВВП этой страны.

Между тем ожидается, что университеты будут активнее предлагать иностранным студентам дистанционное обучение. И такой подход, несомненно, найдет своего клиента, предпочитающего сэкономить и на проживании за рубежом, и на стоимости обучения (дистанционное, скорее всего, обойдется дешевле). Часть образовательного процесса перейдет в онлайн, что приведет к серьезным перестановкам на рынке образования. "В связи с активным внедрением дистанционных форматов обучения рынок образования во всем мире ждут серьезные перемены. От них, скорее всего, могут пострадать университеты среднего уровня, а вот "верхний эшелон" ("Лига плюща", например) все-таки сохранит свои позиции", - считает Иван Простаков.

И российские вузы, конечно, не останутся в стороне от технического прогресса. "Готовится предложение по созданию платформы для функционирования онлайн-обучения в рамках БРИКС, в том числе по мобильности, - сообщил Максим Косяков, заместитель директора международного департамента МФТИ. - В двустороннем формате Россия - Китай также рассматривается обсуждение совместных программ в рамках сетевого университета Шанхайской организации сотрудничества".

Радикальный онлайн

Весна 2020 года надолго запомнится студентам и преподавателям российских вузов, которым пришлось резко перестроиться в связи с пандемией и перейти на дистанционный формат. В вузах признаются, что переход в онлайн никогда в таких масштабах не прорабатывался, но, с другой стороны, это позволило оценить технологическую готовность и даже сломать стереотипы некоторых преподавателей, ранее работавших исключительно вживую.

Спрос абитуриентов уже много лет смещен в сторону ведущих экономических университетов

RAEX провел специальное исследование, посвященное переводу обучения в дистанционный формат, и выяснил: столичные университеты справились с переходом на удаленку гораздо лучше, чем региональные вузы. Опрос, проведенный в мае 2020 года среди 6 тысяч студентов из 153 учебных заведений России, также показал, что 70 процентов студентов российских вузов не хватает очного общения с сокурсниками и преподавателями.

Показатели Москвы и регионов сильно различаются: если среди столичных студентов 82,4 процента посещали видеосеминары, то в регионах эта доля в два раза ниже - такая возможность есть только у 40,3 процента студентов. В Москве просматривать записи лекций могут две трети студентов (67,6 процента), тогда как в вузах за пределами двух столиц о наличии такой возможности заявил лишь каждый третий респондент (33,5 процента).

По предметному охвату - то есть доле предметов, преподаваемых дистанционно, - столица также сильно превосходит регионы. О как минимум 75-процентном покрытии заявили почти 80 процентов студентов московских вузов и 69,5 процента обучающихся из регионов. При этом свыше половины столичных студентов (52,2 процента) заявили о 100-процентном предметном охвате, тогда как в регионах о полном покрытии заявили лишь 29,2 процента респондентов.

Вузы из топ-20 рейтинга RAEX перевели процесс в дистанционный формат значительно лучше, чем середняки рейтинга. И некоторые из лидеров взяли образовательное шефство над студентами вузов "средней руки", у которых нет обширного качественного виртуального контента. Так, курсы НИУ ВШЭ слушают 20 тысяч студентов из 60 российских и зарубежных университетов. А на курсы Санкт-Петербургского политехнического университета с момента начала пандемии записались свыше 45 тысяч слушателей сторонних вузов. Для ведущих университетов подобная благотворительность - это не только вклад в повышение доступности образования, но еще и хороший имиджевый инструмент, позволяющий на деле показать уровень преподавания в вузе. Таким образом, репутация университета формируется теперь не только в его стенах, но и на интернет-ресурсах. Новые технологии станут важным подспорьем в свете перспектив конкурентной борьбы - за умы студентов, кошельки их родителей и благосклонность академического сообщества.

Между тем эксперимент с переводом на удаленку наглядно показал, что онлайн-обучение не сможет полностью вытеснить традиционное образование. В частности, карантин позволил многим лично убедиться в том, насколько важным является живое общение. Большинство опрошенных RAEX студентов относятся к онлайну как к вынужденной мере, но не как к достойной альтернативе традиционному образованию. В дистанционном формате материал сложнее усваивается, отмечают студенты: над тем, что преподаватель может объяснить за 10 минут, приходится сидеть по часу и более. И в любом случае дистанционное обучение не должно стоить тех же денег, что и офлайн, считают студенты ведущих экономических университетов. С этим соглашается и проректор МГИМО Андрей Байков: "Мы всегда считали, что дорогое и элитное образование на то и есть дорогое, что должно предполагать личный контакт с педагогом. Это наша фишка. У элитного вуза должен быть эксклюзив почти индивидуальной контактной работы".

Рейтинг вузов RAEX-100

Рейтинги вузов RAEX публикуются ежегодно, начиная с 2012 года. При подготовке использовались статистические показатели, а также результаты опросов свыше 61,5 тысяч респондентов: представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников, работодателей. При оценке качества образования в вузах (вес 50 процентов) рассматривались группы показателей "уровень преподавания", "международная интеграция", "востребованность среди абитуриентов" и "ресурсная обеспеченность". Для оценки востребованности работодателями выпускников вуза (вес 30 процентов) анализировались группы показателей "сотрудничество с работодателями" и "качество карьеры выпускников". Уровень научно-исследовательской деятельности вуза (вес 20 процентов) определялся исходя из групп показателей "инновационная активность", "научные достижения" и "исследовательская инфраструктура".

Рейтинг вузов России RAEX успешно прошел международный аудит IREG Observatory, крупнейшей ассоциации составителей и потребителей образовательных рейтингов.

Ознакомиться с полной версией методологии 100 лучших вузов России можно на портале RAEX Rating Review www.raex-rr.com.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 (2020 год)

Лучшие вузы по условиям для получения качественного образования

Лучшие вузы по востребованности выпускников работодателями

Лучшие вузы по уровню научно-исследовательской деятельности

Инфографика "РГ" / Марина Шиканова

Инфографика "РГ" / Марина Шиканова