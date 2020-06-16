Упрощенный порядок трудоустройства для иностранцев продлен до 15 сентября

Так, в документе говорится, что в течение ближайших трех месяцев работодатели могут нанимать на работу граждан других государств без патентов и специальных разрешений, но с соблюдением карантинных мер и санитарно-эпидемиологических правил, а также при условии, что право на привлечение иностранцев есть у самого работодателя. Такой порядок уже действовал с 15 марта по 15 июня, на этот же период иностранцам автоматически продлевалась временная регистрация.

Как пояснила первый заместитель председателя Правления Международного общественного фонда "Российский фонд мира" Елена Сутормина, аналогичные меры введены и в других государствах. "Поскольку из-за угрозы распространения коронавируса границы закрыты, многие не могут выехать за пределы страны. В связи с этим в России прибывшим из-за рубежа продлили регистрацию, а также патенты и разрешения на работу", - сказала она. По её словам, для трудоустройства гражданам, которые приехали в Россию по визе, обязательно нужен патент, а тем, кто имеет право безвизового посещения нашей страны, требуется разрешение на работу. Сутормина подчеркнула, что ограничения, введенные из-за коронавируса, постепенно снимаются, и сегодня уже возобновили работу многие отрасли, на которых ранее трудились в том числе - граждане из других государств.

Однако новый указ устанавливает только упрощенный порядок привлечения иностранцев на работу, временную регистрацию с 16 июня он автоматически не продлевает.