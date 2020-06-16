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15.06.2020 23:55
Рубрика: Общество

На дистанции успеха

Приемная кампания этого года уникальна
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Спецвыпуск № 129(8183)
С 20 июня в России стартует приемная кампания в вузы. Вплоть до 17 августа абитуриенты могут подавать документы на поступление.
Сотрудники вузов в этом году принимают дистанционные заявления от абитуриентов. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС Сотрудники вузов в этом году принимают дистанционные заявления от абитуриентов. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Сотрудники вузов в этом году принимают дистанционные заявления от абитуриентов. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Впервые вузы будут принимать заявления, аттестаты, дипломы олимпиад, портфолио школьника и другие документы полностью в дистанционном режиме. И что главное - он пройдет до начала Единого госэкзамена, перенесенного из-за коронавируса больше, чем на месяц. Приемная комиссия будет формировать личную папку абитуриента со всеми документами, кроме баллов ЕГЭ. Как только результаты экзамена появятся в единой системе, вуз просто добавит их в дело.

Подать документы дистанционно можно двумя способами - через личный кабинет на сайте вуза и через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале госуслуг. Это пилотный проект, в котором участвуют более 50 вузов, например, МИСиС, Тюменский госуниверситет, МФТИ. Абитуриентам достаточно загрузить в систему один "пакет" документов, вне зависимости от того, на сколько направлений подготовки выпускник решил попробовать поступить.

В этом году число бюджетных мест на бакалавриат и специалитет увеличено на 30 тысяч

Контрольные цифры приема на 2020/21 год были распределены по вузам еще прошлой весной: почти 400 тысяч на бакалавриат и специалитет. Но недавно президент поручил открыть около 30 тысяч дополнительных мест. В вузах ожидают увеличения заявлений от иногородних абитуриентов. Приемные комиссии будут максимально активно работать в соцсетях и вузовских сервисах.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Куда будут поступать абитуриенты-2020

В этом году, учитывая сложную эпидемическую ситуацию, абитуриентам не нужно привозить оригиналы аттестата и других документов. Они могут поступить на бюджет по одному документу, который называется "Согласие на зачисление". Прежде те, кто не поступил в вуз в первую волну, сильно рисковали, отзывая оригинал аттестата из одного вуза и пересылая его в другой. Подать же новое "Согласие на зачисление" в другой университет можно будет в пару кликов.

Информация о необходимости вместе с документами предоставлять некий сертификат электронной подписи абитуриента, которая недавно "прошла" в СМИ, взбудоражила всех не на шутку. Но оказалось, что это "просроченная" новость. В прошлом году при подаче документов через электронные сервисы такое действительно требовалось. В этом - нет. В приказе об изменениях в порядке приема в вузы на 2020 год (N 547) четко прописано, есть всего два варианта подачи документов: или через электронную систему вуза, или через суперсервис "Поступи в вуз онлайн" на госуслугах. И ни один из этих способов электронную подпись в себя не включает.

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