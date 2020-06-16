В Беларуси завершено образование участков для голосования на выборах президента

Подготовка к выборам президента Беларуси, намеченных на 9 августа текущего года, все активнее заявляет о себе не только в регионах страны, но и за рубежом, констатируют местные наблюдатели. На сайте ЦИК во вторник появилась информация, что в республике и за рубежом уже образовано 5 767 участков для голосования.

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Больше всего их сформировано в Гомельской и Минской областях: 997 и 992, соответственно. Чуть меньше участков будет работать в Брестской области - 910. Затем в списке избиркома следуют Витебская и Могилевская область - 750 и 731. В столице республики образовано 687 мест для голосования, а в Гродненском регионе - 656.

Кроме того, стало известно, что в санаториях и домах отдыха, организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, сформирован 231 участок, в воинских частях - 13, а за пределами страны - 44.

В Беларуси, напоминает БЕЛТА, до 21 июня продолжается выдвижение кандидатов в члены участковых избирательных комиссий. Своих претендентов могут предлагать политические партии, общественные объединения, трудовые коллективы и рядовые избиратели. Документы подаются в районные, городские исполнительные комитеты и местные администрации.

Кстати, уточняет агентство, сформированы и территориальные избирательные комиссии общей численностью 1989 человек. Причем, 1095 из них - представители общественных объединений. От партий в состав комиссии включены 152 человека (7,64%), от трудовых коллективов - 101 (5,08%), от подававших заявление граждан - 641 (32,23%).