В Берлине готовятся к вступлению в силу закона, который обяжет госслужащих доказывать свою невиновность, если их обвинят в предвзятом отношении к тем или иным группам жителей столицы. Местные полицейские и учителя опасаются, что теперь они должны будут фиксировать и обосновывать каждое свое действие, чтобы не получить обвинения в дискриминации.

Этот резонансный закон предназначен для защиты жителей Берлина от предвзятого отношения со стороны представителей власти, например, из-за цвета кожи, пола, религии или убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также социального положения. Он упрощает порядок подачи жалоб в том числе на сотрудников полиции и разрешает иски к городу о возмещении причиненного ущерба компенсациями в размере от 300 до 1000 евро. Местная радиостанция Deutsche Welle сообщает, что наибольший резонанс в обществе вызвало положение о том, что при наличии "убедительных показаний" потерпевшей стороны госслужащие должны доказать беспочвенность этих обвинений. "По мнению критиков закона, это положение отменяет презумпцию невиновности не только для сотрудников силовых структур, но даже для учителей - школьники иностранного происхождения могут интерпретировать плохие отметки как дискриминацию", - сообщает Deutsche Welle.

Автор законодательной инициативы - берлинский сенатор Ник Берендт называет этот документ "новой вехой в немецкой антидискриминационной политике". В интервью столичному радио он рассказал, что теперь, если его темнокожие знакомые скажут, что у них спрашивают документы чаще, чем у их белокожих друзей, он посоветует им жаловаться на правоохранительные органы. А в полиции теперь опасаются, что поводом для жалоб могут стать спецоперации против арабских криминальных кланов и торговцев наркотиками африканского происхождения. Неудивительно, что уже в нескольких федеральных землях Германии, где поддержка других регионов в сфере охраны правопорядка имеет давнюю традицию и считается незаменимой, заявили, что не будут направлять своих полицейских на помощь берлинским коллегам, пока не получат от властей столицы гарантии, что их это нововведение не коснется.