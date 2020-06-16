Новости

В чумном могильнике в Литве найдена жертва тропического сифилиса 20:38
Биологи нашли в организме человека резервуар для хранения ВИЧ 20:28
Фигуристка Липницкая подтвердила, что скоро станет мамой 19:41
Сенаторы предложили прописать в кодексе правила оплаты нерабочих дней при ЧС 19:29
Свободны треть коек, предназначенных для пациентов с коронавирусом 19:16
В Сочи столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие 18:49
DC организует собственную выставку на замену Comic-Con 18:47
Российские самолеты-амфибии помогу Турции в борьбе с пожарами 18:26
Мурад Мусаев официально стал главным тренером ФК "Краснодар" 18:25
Болгария продлит летний туристический сезон до конца октября 18:08
Под Калининградом дайверов задержали за незаконную добычу янтаря 18:02
Volkswagen и Ford вместе выпустят три автомобиля 18:00
Джеймс Ганн покинет Marvel после третьих "Стражей Галактики" 17:59
Синоптики пообещали рекордную за 128 лет жару в Москве 17:58
В Череповце локализовали разлив бензола 17:58
Мэру Франкфурта-на-Одере грозит крупный штраф за объятия с польским мэром 17:57
Власти Испании закупят полмиллиона ноутбуков и планшетов для школьников 17:56
В США авиакомпании не возьмут на борт пассажиров без масок 17:54
В Москве курьер украл бумажник сотрудника посольства Турции 17:47
Toyota Supra разбили о дерево на ровной дороге во время тест-драйва 17:45
В Башкирии на сбившего подростков таксиста завели дело 17:42
Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти 17:37
"Единая Россия" назвала пять новых кандидатов на губернаторские выборы 17:27
"Единая Россия" поддержит всех самовыдвиженцев на выборах губернатора 17:10
На набережной Фонтанки насмерть разбился мотоциклист 17:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Когда абитуриентам лучше подавать документы в вузы
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Какие факторы нельзя будет использовать для изменения тарифа автострахования
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
Как пережить жару и вернуться к привычному ритму жизни
В Берлине готовятся к вступлению в силу закона, который обяжет госслужащих доказывать свою невиновность, если их обвинят в предвзятом отношении к тем или иным группам жителей столицы. Местные полицейские и учителя опасаются, что теперь они должны будут фиксировать и обосновывать каждое свое действие, чтобы не получить обвинения в дискриминации.
Фото: John MACDOUGALL / AFP Фото: John MACDOUGALL / AFP
Фото: John MACDOUGALL / AFP

Этот резонансный закон предназначен для защиты жителей Берлина от предвзятого отношения со стороны представителей власти, например, из-за цвета кожи, пола, религии или убеждений, инвалидности, возраста, сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а также социального положения. Он упрощает порядок подачи жалоб в том числе на сотрудников полиции и разрешает иски к городу о возмещении причиненного ущерба компенсациями в размере от 300 до 1000 евро. Местная радиостанция Deutsche Welle сообщает, что наибольший резонанс в обществе вызвало положение о том, что при наличии "убедительных показаний" потерпевшей стороны госслужащие должны доказать беспочвенность этих обвинений. "По мнению критиков закона, это положение отменяет презумпцию невиновности не только для сотрудников силовых структур, но даже для учителей - школьники иностранного происхождения могут интерпретировать плохие отметки как дискриминацию", - сообщает Deutsche Welle.

Фото: EPA/ ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL MAXPPP OUT
Президент Франции Макрон защитил полицейских от обвинений в расизме

Автор законодательной инициативы - берлинский сенатор Ник Берендт называет этот документ "новой вехой в немецкой антидискриминационной политике". В интервью столичному радио он рассказал, что теперь, если его темнокожие знакомые скажут, что у них спрашивают документы чаще, чем у их белокожих друзей, он посоветует им жаловаться на правоохранительные органы. А в полиции теперь опасаются, что поводом для жалоб могут стать спецоперации против арабских криминальных кланов и торговцев наркотиками африканского происхождения. Неудивительно, что уже в нескольких федеральных землях Германии, где поддержка других регионов в сфере охраны правопорядка имеет давнюю традицию и считается незаменимой, заявили, что не будут направлять своих полицейских на помощь берлинским коллегам, пока не получат от властей столицы гарантии, что их это нововведение не коснется.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Путин проведет полноформатную "Прямую линию" в этом году
Минздрав: Для прерывания передачи COVID иммунитет должен быть у 45% людей
Собянин: Оставшиеся ограничения в Москве не снимут раньше середины июля
Иванов назвал условие возобновления международных полетов
Число жертв перестрелки в Ингушетии выросло до пяти
Граждане получат скидку до 95% на перевод автомобиля на газ
Зачем протестующие превратили столицу штата Вашингтон в "автономную зону"
Как на практике заработало авиасообщение в пределах Шенгенской зоны