В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США

Глава комитета отметил, что санкции со стороны США против "Северного потока - 2" давно вышли за рамки чисто экономического вопроса, и теперь напрямую затрагивают немецкий суверенитет. Кроме того Клаус Эрнст отметил, что в самом Бундестаге существует консенсус о необходимости завершения строительства трубопровода и всей сопутствующей инфраструктуры.

"Я советую правительству ФРГ однозначно самим ввести санкции против американских энергетических концернов. Например, обложить дополнительными налогами поставки сжиженного газа из США. Пора уже начинать защищаться от Америки. Потому что, то, что сейчас происходит, на самом деле является вмешательством в суверенитет Европы. То, что Америка себе позволяет по отношению к нам, это уникальный случай", - цитирует Эрнста 1 канал.