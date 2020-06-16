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16.06.2020 13:00
Рубрика: В мире

В Бундестаге предложили наложить санкции на сенаторов США

Текст: Алексей Чуриков
Германии следует более жестко отвечать на давление со стороны США в отношении строительства "Северного потока - 2", считает глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст. Как уточняет РИА Новости, Эрнст заявил, что Берлину необходимо перестать "закидывать США ватными шариками" и наложить ответные санкции на американских сенаторов.
Фото: EPA-EFE/OMER MESSINGER Фото: EPA-EFE/OMER MESSINGER
Фото: EPA-EFE/OMER MESSINGER

Глава комитета отметил, что санкции со стороны США против "Северного потока - 2" давно вышли за рамки чисто экономического вопроса, и теперь напрямую затрагивают немецкий суверенитет. Кроме того Клаус Эрнст отметил, что в самом Бундестаге существует консенсус о необходимости завершения строительства трубопровода и всей сопутствующей инфраструктуры.

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"Я советую правительству ФРГ однозначно самим ввести санкции против американских энергетических концернов. Например, обложить дополнительными налогами поставки сжиженного газа из США. Пора уже начинать защищаться от Америки. Потому что, то, что сейчас происходит, на самом деле является вмешательством в суверенитет Европы. То, что Америка себе позволяет по отношению к нам, это уникальный случай", - цитирует Эрнста 1 канал.

В мире Европа Германия В мире США Газопровод "Северный поток-2"

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