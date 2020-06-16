В ЦИК рассказали, как будут голосовать граждане с повышенной температурой

Те, кто придет на участки для голосования по поправкам в Конституцию с повышенной температурой, смогут проголосовать в особом порядке. Центризбирком и Роспротребнадзор предусмотрели такие случаи в рекомендациях для избирательных комиссий.

Согласно этому документу, всем приходящим на участок, будут измерять температуру. Если она окажется повышенной, в голосовании не откажут. "В данной ситуации право на защиту здоровья, фундаментальное право человека, не должно отменять право на участие в различных формах выражения общественного мнения", - заявила секретарь ЦИК Майя Гришина во время "круглого стола" в ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

Для граждан с повышенной с температурой будет предусмотрено отдельное помещение. Процедура будет похожа на надомное голосование - перед выдачей бюллетеня оформят такое же заявление и предоставят переносной ящик. "И он проголосует, раз пришел, значит надо обеспечить его право", - отметила Гришина.

Напомним, общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию назначено указом президента на 1 июля. Участки откроются 25 июня. Любой желающий сможет также проголосовать на дому, для этого достаточно обратиться в свою УИК и согласовать удобное время - в любой день с 25 июня по 1 июля. Указывать причину надомного голосования не требуется.