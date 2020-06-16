В Госдуму внесен законопроект о работе на "удаленке"

Текст законопроекта опубликован в электронной базе Госдумы. Среди его авторов - председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов от "Единой России".

С новым законом появится возможность заключить отдельное соглашение о временном переводе на дистанционную работу в том случае, если это изначально не оговаривается в трудовом договоре. В нем будет прописываться график, зарплата, возможность компенсации работникам использования собственной техники, электроэнергии при удаленной работе.

Кроме того, предлагается прописать три вида удаленной работы: непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа".

"Цель представленных изменений в ТК РФ - повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Для этого, прежде всего, предлагается усовершенствовать нормы по дистанционной работе и урегулировать отношения временной дистанционной (удаленной) занятости", - говорится в пояснительной записке к проекту.