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16.06.2020 12:06
Рубрика: Экономика

В Госдуму внесен законопроект о работе на "удаленке"

Текст: Айсель Герейханова
"Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, регламентирующий работу на "удаленке". Если он будет принят, то работники официально получат право "быть офлайн", будет регламентирована продолжительность их рабочего дня, а также порядок взаимодействия между сотрудниками и работодателем, прописана возможность электронного документооборота.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Текст законопроекта опубликован в электронной базе Госдумы. Среди его авторов - председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов от "Единой России".

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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С новым законом появится возможность заключить отдельное соглашение о временном переводе на дистанционную работу в том случае, если это изначально не оговаривается в трудовом договоре. В нем будет прописываться график, зарплата, возможность компенсации работникам использования собственной техники, электроэнергии при удаленной работе.

Кроме того, предлагается прописать три вида удаленной работы: непосредственно дистанционная работа, временная дистанционная (удаленная) работа и комбинированная дистанционная (удаленная) работа".

"Цель представленных изменений в ТК РФ - повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Для этого, прежде всего, предлагается усовершенствовать нормы по дистанционной работе и урегулировать отношения временной дистанционной (удаленной) занятости", - говорится в пояснительной записке к проекту.

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