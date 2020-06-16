В Госдуму внесли поправки о смене назначения маткапитала

По действующему законодательству, средства материнского капитала его получатель может направить на накопительную пенсию. Другие цели - улучшение жилищных условий, строительство жилого дома на садовом участке, обучение детей, ежемесячные выплаты, или соцадаптация детей-инвалидов.

В случае отказа от направления средств маткапитала на пенсию владелец сертификата сможет воспользоваться им в других указанных целях спустя полгода после их возврата в ПФР. Для этого нужно написать заявление.

Срок в полгода связан со значительной длительностью процедур для оформления документов, пояснили в кабмине.

Если же заявление о новой цели не будет написано, предусматривается возможность повторного направления отозванных средств на формирование накопительной пенсии.