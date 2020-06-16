В Италии восстановят "деревню-призрак"

Итальянские власти осушат озеро, на дне которого последние 70 лет находится средневековая деревня Фабрике ди Кареджине. Ее хотят восстановить для привлечения туристов.

Маленький городок в Тоскане, построенный еще в XII веке, сохранял за собой статус населенного пункта вплоть до 1947 года, пока региону не потребовалась собственная гидроэлектростанция. Для ее строительства нужен был большой резервуар с водой, в связи с этим деревню было решено затопить и создать на ее месте искусственное озеро Вальи.

На территории Фабрике ди Кареджине до сих пор сохранились каменные дома, церковь Св. Теодора, кладбище и мост. Последний раз крыши его зданий показывались над поверхностью в 1994 году во время технического сброса воды. До этого деревню-призрак видели над поверхностью только в 1958, 1974 и 1983 годах. Каждый раз это событие становилось резонансным и привлекало внимание большого количества людей.

Местные власти вынашивали планы по осушению озера и восстановлению деревни с 2015 года, но реальная возможность появилась лишь сейчас. Энергетическая компания Enel, которой принадлежит ГЭС и, соответственно, озеро Вальи, заявила о намерении реализовать этот проект в 2021 году.