В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО

Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.

"Безусловно, мы на это обратили внимание", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Наша позиция в отношении НАТО у наших границ последовательна и хорошо известна. Мы всегда очень внимательно относимся к приближению военной инфраструктуры НАТО к нашим границам", - напомнил представитель Кремля. "Мы вынуждены принимать необходимые меры по обеспечению собственной безопасности в этой связи", - добавил он.

"Учитывая характер НАТО и изначальные цели, для которых он создавался как механизм конфронтации, конечно, мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО абсорбирует в себя все новые страны в различных форматах", - продолжил пресс-секретарь главы государства.

"Мы не считаем, что это способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе", - оценил Песков.

На вопрос о том, как в Кремле относятся к тому, что это произошло в День России 12 июня, пресс-секретарь президента ответил: "Это пусть уже сами представители Североатлантического Альянса рассуждают про символизм тех или иных действий - это не наша забота". "Мы в данном случае обращаем внимание на суть происходящего процесса", - заключил он.