В Москве из-за жары объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение из-за жары объявлено в Москве. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие часы столбики термометров поднимутся до плюс 30-31. "В Москве при температуре выше 30 градусов по согласованию с МЧС выпускается штормовое предупреждение, потому что большое количество людей негативно ощущают такое воздействие", - объяснил ТАСС Вильфанд.

Подобные предупреждения, отметил метеоролог, на этой неделе будут выпускаться часто.