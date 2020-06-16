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16.06.2020 01:56
Рубрика: Общество

В МВД России разъяснили, какие приняты дополнительные меры в сфере миграции

Текст: Михаил Фалалеев
Для всех иностранных граждан, прибывших в Россию как в визовом, так и в безвизовом порядке, до 15 сентября 2020 года продлевается время нахождения в нашей стране. То есть, продлевается приостановление сроков временного пребывания, включая продление виз, временного или постоянного проживания, включая продление вида на жительство, сроков, на которые иностранные граждане поставлены на учет по месту пребывания или зарегистрированы по месту жительства, а также сроков действия свидетельств о временном убежище, удостоверении беженца.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

А для иностранных граждан, выехавших за пределы России до закрытия границ и имеющих разрешение на временное проживание, вид на жительство или свидетельство участника Госпрограммы, не засчитывается период с 15 марта по 15 сентября 2020 года в срок действия указанных документов.

Фото: iStock
Иностранцы смогут перевезти родственников в РФ

В пресс-центре МВД России сообщили, что в этот период не будут приниматься и решения об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на временное проживание, видов на жительство, разрешений на работу, патентов и свидетельств участника Госпрограммы переселения соотечественников, лишении статуса беженца или временного убежища.

Но при этом с 16 июня 2020 года для осуществления трудовой деятельности иностранным гражданам необходимо разрешение на работу или патент с соответствующей оплатой авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц. Иностранные граждане имеют право обратиться с заявлением о выдаче (продлении, переоформлении) разрешения на работу и патента независимо от цели въезда. Разрешения на работу иностранным гражданам из "визовых" стран будут выдаваться со сроком действия до 15 сентября 2020 года.

Эти новации введены Указом Президента России от 15 июня 2020 г. № 392 "О внесении изменений в Указ Президента РФ от 18 апреля 2020 г. № 274 "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В МВД России проинформировали, что работодатель или заказчик работ в течение трех рабочих дней после заключения с иностранным гражданином трудового либо гражданско-правового договора обязаны подать соответствующее уведомление в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России.

Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД

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