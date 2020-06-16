В новую программу лидерства войдут более ста университетов

Министерство науки и высшего образования представило программу стратегического академического лидерства. Она придет на смену Проекту 5-100 - программе повышения конкурентоспособности российских университетов, которая была рассчитана до 2020 года.

- Мы планируем отобрать в этом году из 724 университетов ориентировочно до 150 вузов для программы академического лидерства, - заявил министр Валерий Фальков на заседании правления Российского союза ректоров. - Она рассчитана на 10 лет: ведь вузы живут длинными циклами, кроме того, нам хотелось бы задавать "горизонт" на долгосрочную перспективу.

В основе новой программы - принцип сотрудничества вузов и НИИ. "Программа видится как общая для сектора не только высшего образования, но и науки", - уточнил Фальков. Кроме того, делается серьезная ставка на конкуренцию. По мнению министра, конкурентоспособность - часть миссии всех университетов, но особенно группы лидеров, которые попадут в программу.

По новой программе на поддержку вузов-лидеров из бюджета выделят не менее 52 миллиардов рублей

Как в нее попасть? Есть три пути. Облегченный вход - практически "автоматом" в нее попадают вузы, доказавшие свою состоятельность, например, вхождением в ряд академических рейтингов. Второй путь - базовый - для вузов, которые соответствуют трем критериям: не менее четырех тысяч студентов-очников, совокупный бюджет не менее миллиарда рублей и доля доходов вуза от научно-исследовательской работы не менее 5 процентов. Третий путь - за вуз, не отвечающий базовым критериям, может поручиться регион, ведомство-учредитель или госкорпорация, готовая ему помогать. Вузу необходимо представить стратегию развития.

- У вузов должно быть несколько попыток входа в программу, - подчеркнул Валерий Фальков. - Например, раз в год или в два. Чтобы все те вузы, которые сегодня пока не соответствуют критериям, могли в перспективе, через пару, лет подготовиться и войти в программу.

Каждый из прошедших отбор университетов получит базовый грант. Всего на поддержку вузов-лидеров из бюджета выделят не менее 52 миллиардов рублей. По итогам первого этапа, в 2025 году, будет проведена ротация. Возможно, кто-то выйдет из программы, а тот, кто "подтянул" показатели, войдет. В министерстве предполагают, что по итогам ротации сменится не менее трети вузов.

Отборочные мероприятия программы академического стратегического лидерства начнутся уже этой осенью.

Между тем

В минобрнауки впервые состоялась "прямая линия": министр Валерий Фальков ответил на вопросы студентов, родителей, ученых. "Если границы России не откроют до осени, иностранные студенты, которым пришлось уехать домой из-за пандемии, смогут продолжить обучение дистанционно", - заявил министр, отвечая на вопрос мамы студента из Таллина.

"Каждую такую ситуацию будем рассматривать отдельно. Министерство поможет", - пообещал Фальков. Возможно, в вузах появятся гибридные классы, когда кто-то будет находиться в аудитории, а кто-то - синхронно или нет - будет проходить ту же программу удаленно.