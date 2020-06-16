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16.06.2020 16:52
Рубрика: Общество

В РФ летом откроют около 5 тысяч детских лагерей

Текст: Тимофей Борисов

Две недели остается у территориальных органов МЧС России, чтобы закончить все проверки и профилактические мероприятия в отношении детских оздоровительных учреждений. Но уже сегодня ясно, что в этом году их откроется на порядок меньше, чем в прошлом году. По оценкам МЧС, около пяти тысяч. На это повлияла эпидемия коронавируса, а не неготовность самих учреждений к новому летнему сезону. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Более всего "пострадают" от карантина и посткарантинного периода школьные детские площадки. Наименьшими потерями обойдутся стационарные детские лагеря. Хотя у органов МЧС есть претензии и некоторым из этих объектов. Например, при проведении проверок выявлены наиболее часто встречающиеся нарушения - установка детских кроватей в проходах, коридорах и на пути эвакуационных выходов. Эти нарушения касаются больше частных детских учреждений, а не муниципальных.

Инспекторы МЧС проверяют также средства первичного пожаротушения - огнетушители, багры, и прочие необходимые при тушении вещи. Обязательным проверкам подвергаются и системы оповещения. Их проверяют на срабатывание, причем, в автоматическом режиме без участия персонала, как это и положено по закону для соцобъектов.

Не меньшее внимание уделяется и инструктажу персонала лагерей.

- Все наши усилия яйца выеденного не стоят, если не готов персонал, - такой акцент сделал на противопожарных усилиях своих подчиненных Ринат Еникеев.

На сегодняшний день на контроле МЧС России - почти 29 тысяч детских лагерей и баз отдыха, из них 22,5 тысячи созданы в школах на время каникул.

Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС Отдых детей в летних лагерях

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