В России до конца года откроют около 100 новых кемпингов

Для развития внутреннего туризма до конца лета откроют еще около 100 кемпингов и стоянок для автомобилей, заявила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Мы сейчас вместе с регионами, инвесторами, с бизнесом ведем эту работу для того, чтобы успеть этим летом создать еще порядка 100 модульных проектов кемпингов, глэмпингов, стоянок для автомобилей", - сказала она.

Для реализации проектов Ростуризм предоставляет гранты предпринимателям на строительство. Эта программа рассчитана в том числе на то, чтобы за июль - август значительно расширить предложение комфортного отдыха в России, пояснила руководитель Ростуризма.

По ее словам, ключевая задача ведомства - дать возможность гражданам комфортно, интересно и максимально доступно отдохнуть в своей стране. Сейчас, когда зарубежные направления закрыты, мы чувствует тройную ответственность перед нашими гражданами, заметила Догузова.

Создание кемпингов поможет быстро расширить предложение на российском рынке.

Всем хочется хотя бы неделю полежать на пляжах Краснодарского края и Крыма, но экологический туризм может дать новый опыт путешествий, он будет особенно востребован после многомесячного сидения дома, заметила Догузова.