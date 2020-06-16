В Сирии подорвался российский БТР, пострадавших нет

В сирийском Идлибе на взрывном устройстве подорвался бронетранспортер российской военной полиции, пострадавших нет, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, взрывное устройство установили боевики на трассе М4 в Идлибе. Взрыв произошел в ходе совместного патрулирования между населенными пунктами Эриха и Урум-эль-Джауза. Террористы пытались сорвать мониторинг обстановки вдоль трассы М4.

Конашенков подчеркнул, что в результате подрыва российский БТР получил незначительные повреждения, личный состав совместного патруля не пострадал.