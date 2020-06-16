В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает ограничить новогодние каникулы в 2021 году до 1-3 января. Соответствующий законопроект он направил на отзыв в министерство труда и соцзащиты РФ, сообщает РИА Новости.

Цель инициативы - компенсировать нерабочие дни, введенные в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

"В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января", - цитирует агентство текст обращения Кутепова​​​. По его словам, предложенные изменения будут действовать только в 2021 году.

Поправки коснутся ст. 112 Трудового кодекса РФ. Сейчас в ней закреплены в качестве праздничных нерабочих дней "1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - новогодние каникулы".