В США авиакомпании не возьмут на борт пассажиров без масок

Пассажиры, пользующиеся услугами авиакомпаний США, будут обязаны во время полета носить маску. В случае неисполнения этого требования перевозчик вправе будет не брать нарушителя на борт, сообщает Gazeta.Ru решение объединения авиакомпаний Airlines for America, в которое входят крупнейшие игроки - Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines и United Airlines.

"Каждая авиакомпания будет определять последствия для тех пассажиров, которые не соблюдают политику закрывания лица, вплоть до прекращения возможности летать данной авиакомпанией", - гласит официальное решение.

Запрет будет действовать до окончания объявленных властями ограничений по коронавирусу.