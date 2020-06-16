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16.06.2020 15:45
Рубрика: Спорт

Вагнер Лав может не перейти в ЦСКА

Текст: Максим Домчев

Бразильский нападающий Вагнер Лав может не перейти в московский ЦСКА, а вернуться в Турцию, сообщает телеканал Globo Esporte.

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Как заявил агент футболиста Эвандро Феррейра, футболист может выбрать другой вариант для продолжения карьеры. "Все думают, что он вернется в Россию, но он может выбрать и другой вариант", - сообщил Феррейра.

Сообщается, что футболист может вернуться в Турцию, где ранее уже играл. Сообщается, что в услугах 36-летнего Вагнера Лава заинтересованы сразу несколько клубов. Ранее футболист расторг контракт с бразильским "Коринтиансом".

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