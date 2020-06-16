Виктор Золотов поздравил директора ФСО РФ с профессиональным праздником

Главнокомандующий войсками национальной гвардии России генерал армии Виктор Золотов направил поздравительный адрес директору ФСО России генерал-полковнику Дмитрию Кочневу.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что в своем поздравлении директор Росгвардии подчеркнул, что мужество, постоянное совершенствование, безупречное исполнение обязанностей, дисциплинированность, бдительность и оперативность всегда были и остаются отличительными качествами всех сотрудников Федеральной службы охраны. Они ежедневным ратным трудом на деле доказывают свою эффективную, безупречную подготовку, прежде всего при обеспечении безопасности руководителей государства. В том числе и в ходе проведения ответственных мероприятий как в нашей стране, так и за ее пределами.

Виктор Золотов выразил уверенность, что и впредь ФСО России будет также надежно оберегать покой страны, содействовать суверенному развитию и стабильности России, сохранять и преумножать лучшие исторические традиции государственной охраны.

Директор Росгвардии пожелал всему личному составу и ветеранам Федеральной службы охраны Российской Федерации крепкого здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии, успехов в благородном деле служения Отечеству.