Власти Испании закупят полмиллиона ноутбуков и планшетов для школьников

Министр образования Испании Исабель Селаа намерена к сентябрю закупить полмиллиона ноутбуков и планшетов для школьников. Как пишет El Mundo, этого количества хватит, чтобы обеспечить устройствами лишь 6 процентов учащихся. В их число будут отобраны самые уязвимые, те, чьи семьи не могут себе позволить приобрести такую технику.

Необходимость подобной помощи со стороны государства стала очевидной во время пандемии коронавируса. После того, как школы перешли на дистанционное обучение, оказалось, что 15 процентов детей не имеют возможности выйти на связь с учителями из дома. Изначально министр хотела сделать так, чтобы у каждого учащегося был собственный компьютер, однако денег на реализацию этих планов у властей просто не хватает.

Чтобы исправить ситуацию с отсутствием доступа учащихся к глобальной сети, Селаа также подписала с министерством иностранных дел соглашение, которое предполагает выделение 260 миллионов евро на "оцифровку" классов. Большую часть средств (184 миллиона) предполагается получить из европейских фондов, еще около 70 миллионов должны предоставить регионы.

Как отмечают местные СМИ, планы Селаа очень напоминают то, что в свое время предлагал премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро. По его инициативе было закуплено свыше 400 тысяч компьютеров, однако большая часть их них осталась пылиться на складах, поскольку соединение с интернетом так и не было налажено, а учителя не были обучены обращаться с этой техникой. Теперь, спустя десять лет, ситуация несколько изменилась, уровень цифровой грамотности вырос, и идея имеет шансы на реализацию.