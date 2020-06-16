Власти Китая ищут источник новой вспышки коронавируса

Источником вспышки стал, как предполагают, один из крупнейших в Азии оптовых продуктовых рынков Синьфади на юго-западе Пекина. В Китае заявляют, что вирус обнаружили после разделки импортного лосося, привезенного предположительно из одной из стран Северной Европы. Поскольку на рынке ежедневно бывает огромное число посетителей и продавцов, зараза смогла быстро распространиться как по Пекину, так и за его пределы. Но более поздние исследования показали, что рыба заражена не была, да и в Европе не сталкивались с такими случаями. Возможно, источником вируса был работник рынка.
Замдиректора отделения биологии патогенов Уханьского университета Ян Чжаньцю утверждает, что новый штамм вируса может оказаться даже более заразным, чем его предшественник, погрузивший весь Китай в изоляцию в начале года. Подтверждений этой гипотезе пока нет. Пока не сообщалось ни о госпитализациях инфицированных, ни о смертях. В Пекине с прошлой недели предпринимаются жесткие меры, чтобы не допустить новой волны эпидемии. Все кварталы, расположенные в районе рынка, изолированы. Жителям столицы предписано носить маски, пользоваться средствами дезинфекции.