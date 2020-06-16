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Рубрика: В мире

О чем молчит рыба

Власти Китая ищут источник новой вспышки коронавируса
Текст: Константин Волков
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8184)
Число новых случаев заболевания коронавирусом в Пекине превысило сотню. Официальный представитель руководства города Сюй Хэцзянь назвал ситуацию в столице КНР "крайне тяжелой".

Источником вспышки стал, как предполагают, один из крупнейших в Азии оптовых продуктовых рынков Синьфади на юго-западе Пекина. В Китае заявляют, что вирус обнаружили после разделки импортного лосося, привезенного предположительно из одной из стран Северной Европы. Поскольку на рынке ежедневно бывает огромное число посетителей и продавцов, зараза смогла быстро распространиться как по Пекину, так и за его пределы. Но более поздние исследования показали, что рыба заражена не была, да и в Европе не сталкивались с такими случаями. Возможно, источником вируса был работник рынка.

Официальный представитель Пекина назвал ситуацию в столице КНР "крайне тяжелой"

Замдиректора отделения биологии патогенов Уханьского университета Ян Чжаньцю утверждает, что новый штамм вируса может оказаться даже более заразным, чем его предшественник, погрузивший весь Китай в изоляцию в начале года. Подтверждений этой гипотезе пока нет. Пока не сообщалось ни о госпитализациях инфицированных, ни о смертях. В Пекине с прошлой недели предпринимаются жесткие меры, чтобы не допустить новой волны эпидемии. Все кварталы, расположенные в районе рынка, изолированы. Жителям столицы предписано носить маски, пользоваться средствами дезинфекции.

Найдена самая распространенная и заразная мутация коронавируса
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