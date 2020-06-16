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16.06.2020 04:07
Рубрика: В мире

Власти США в июле возобновят смертные казни после 20-летнего перерыва

Федеральные власти Соединенных Штатов приняли решение возобновить в июле смертную казнь после почти 20-летнего перерыва. Информация об этом опубликована на сайте министерства юстиции страны.

Фото: iStock
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Ранее сообщалось, что практика смертных казней будет возобновлена в качестве исключительной меры наказания, а генпрокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем выбрать даты для приведения в исполнение приговора в отношении четырех заключенных, которые были осуждены за убийства и насилие.

Эти люди "прошли через полное и справедливое судебное разбирательство в соответствии с Конституцией и законами", - цитирует РИА Новости заявление. Уже известно, что приговоры будут приведены в исполнение 13, 15 и 17 июля, а также 28 августа. Казнь будет проводиться с использованием препарата, вызывающего остановку дыхания. Верховный суд США одобрил его, как соответствующий восьмой поправке Конституции страны, которая запрещает применение чрезмерных наказаний, в том числе при казни.

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