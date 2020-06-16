Власти Уханя заявили об отсутствии бессимптомных носителей COVID-19

Все ранее выявленные в китайском городе Ухань бессимптомные носители COVID-19 вышли из карантина после того, как тесты на коронавирус два раза подряд показали отрицательный результат. Об этом говорится в сообщении городского комитета по здравоохранению.

Отмечается, что 15 июня в Ухане не было выявлено ни одного бессимптомного носителя, также в обсервацию не попал ни один человек, вступавший в тесный контакт с зараженными. "К настоящему моменту число бессимптомных носителей коронавирусной инфекции в Ухане сведено к нулю", - цитирует заявление РИА Новости.

Напомним, с 14 мая в многомиллионном Ухане был проведен всеобщий скрининг на коронавирус. Удалось выявить 300 бессимптомных носителей, а также свыше тысячи близких контактов.