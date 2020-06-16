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16.06.2020 20:40
Рубрика: Общество

В атаку на вирус

Военные медики начнут испытания вакцины против коронавируса на добровольцах
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8184)
В ближайшие дни военные медики начнут вводить первым добровольцам экспериментальную российскую вакцину, призванную защитить организм человека от коронавирусной инфекции. О завершении подготовки клинических испытаний вакцины против COVID-19 рассказали во вторник в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что работа ведется совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалея. "Уже в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой - проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины. Количественные и качественные параметры выборки добровольцев, включая соотношение военнослужащих и гражданских, которым будет введена новая вакцина, согласованы Минздравом России", - сообщили в минобороны.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Первую вакцину от COVID-19 начнут производить в сентябре

По результатам вакцинации первой группы будет осуществлена последовательная вакцинация компонентами вакцины остальной части добровольцев. Это будет сделано, как пояснили военные, "для оценки эффективности вакцины и исследования процесса выработки гуморального иммунного ответа (антител)".

В минобороны рассказали, что в настоящее время состояние здоровья всех прибывших для участия в эксперименте военных и гражданских добровольцев хорошее. Все они продолжают находиться под непрерывным контролем военных медицинских специалистов. Ежедневно проводится комплекс необходимых мероприятий по мониторингу основных жизненных показателей добровольцев и изучению ряда специальных параметров. Клинические исследования вакцины планируется завершить до конца июля текущего года.

Общество Здоровье Власть Безопасность Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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