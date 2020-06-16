Постановление правительства Воронежской области от 11 июня 2020 года № 537 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Воронежской области за I квартал 2020 года"

Новости

В Госдуме считают нецелесообразным менять праздничный календарь в 2021 году 11:46
Министр имущества Крыма стала вице-премьером 11:44
В Дагестане 93 азербайджанца задержаны после нападения на полицейских 11:44
Вернувшихся в Крым из Вьетнама и Украины отправили в обсерватор 11:42
Вручение кинопремий "Оскар" и BAFTA перенесено из-за COVID-19 11:40
Бэтмен против Капитана Америки: фанаты столкнули героев DC и Marvel 11:24
В Сети стартует сериал "Надежда" 11:19
Новый водовод на восток Крыма построят к 2022 году 11:19
В Курганской области сожгли мост между двумя деревнями и райцентром 11:16
Виктор Золотов поздравил директора ФСО РФ с профессиональным праздником 11:15
Ученые объяснили, почему БЦЖ на долгие годы укрепляет иммунную систему 11:15
Tesla первой в мире начала продажи самого "дальнобойного" электрокара 11:14
Появились новые подробности о сюжете второго сезона "Ведьмака" 11:11
Создана несмываемая защитная пропитка от вирусов 11:06
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым 11:05
В Совфеде предложили сократить новогодние праздники в 2021 году 11:03
Эксперты отчитались о росте числа кибератак 11:00
Что может стать причиной внезапного пожара в автомобиле 11:00
В Свердловской области число погибших от коронавируса выросло до 54 10:57
Пригожин объяснил, зачем Наталье Орейро российское гражданство 10:57
Начался прием заявлений для голосования на дому по поправкам в Конституцию 10:56
Новую "умную" авиабомбу испытали в США 10:56
Ставки по кредитам для застройщиков снизили 14 банков 10:53
Московские врачи вылечили от коронавируса более 126 тысяч человек 10:51
В Госдуме опасаются обострения на границе КНДР и РК из-за взрыва в Кэсоне 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
16 июня 2020 г.

Постановление правительства Воронежской области от 11 июня 2020 года № 537 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Воронежской области за I квартал 2020 года"

Дата подписания 11 июня 2020 г.
Опубликован 16 июня 2020 г.

В соответствии с Законом Воронежской области от 06.12.1999 № 126-II-03 "О прожиточном минимуме в Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Воронежской области за I квартал 2020 года в расчете на душу населения - 8 894 рубля, для трудоспособного населения - 9 689 рублей, пенсионеров - 7 513 рублей, детей - 8 697 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией