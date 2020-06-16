Постановление правительства Воронежской области от 11 июня 2020 года № 537 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Воронежской области за I квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Воронежской области от 06.12.1999 № 126-II-03 "О прожиточном минимуме в Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Воронежской области за I квартал 2020 года в расчете на душу населения - 8 894 рубля, для трудоспособного населения - 9 689 рублей, пенсионеров - 7 513 рублей, детей - 8 697 рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А.
Губернатор Воронежской области А.В.Гусев
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