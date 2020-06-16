Возрождение китайской экономики продолжается

В условиях внешнего давления экономика КНР демонстрирует большую гибкость, сможет преодолеть временные трудности, есть предпосылки для ее непрерывного развития. В мае уровень промышленного производства Китая стабильно рос, добавленная стоимость в промышленном секторе прибавила 4,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель оказался на 0,5 процентного пункта выше апрельского уровня. Индекс активности в секторе услуг увеличился на 1 процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем розничной торговли потребительскими товарами в стране снизился на 4,7 процентного пункта в месячном выражении. Индекс потребительских цен увеличился на 2,4 процента в годовом исчислении. Уровень зарегистрированной безработицы в городах и селах городского типа составил 5,9 процента.

Эти данные свидетельствуют о том, что в условиях эпидемии Китай следует закономерностям экономического развития, вовремя корректирует направления развития, исходя из реальной обстановки. Китайское правительство рассматривает в качестве важной стратегии по противостоянию разным рискам обеспечение "шести гарантий", а именно гарантии трудоустройства, основных материальных потребностей, развития субъектов рынка, продовольственной и энергетической безопасности, стабильности производственных цепочек и цепочек поставок, нормальной работы административной системы. Благодаря этим эффективным мерам Китай обеспечивает не только стабильность общей экономической ситуации в стране, но и рыночные ожидания.

Американская компания Qualcomm недавно объявила о венчурных инвестициях в три китайских научно-технических предприятия, которые занимаются технологиями Интернета вещей, искусственного интеллекта, разработкой и использованием формата связи 5G. Вице-президент Qualcomm в Китае Шэнь Цзинь в интервью обозревателям Медиакорпорации Китая рассказал, что эти инвестиции были реализованы в первой половине этого года, то есть в период эпидемии.

Международное аналитическое агентство KPMG (офис в Китае) на днях опубликовало "Обзор китайской экономики" за второй квартал 2020 года. В нем указывается, что по мере повышения в стране уровня защиты прав на интеллектуальную собственность все большее число иностранных предприятий будут вести инвестиционную деятельность в высокотехнологичном секторе Китая. В документе содержится прогноз о стабильном восстановлении китайской экономики и отмечается, что она будет стимулировать восстановление мировой экономики.

О начале движения к росту говорит и недавнее открытие знаменитой Кантонской ярмарки. 127-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, известная как Гуанчжоуская или Кантонская ярмарка, 15 июня открылась в онлайн-формате в городе Гуанчжоу южной китайской провинции Гуандун. Ярмарка продлится 10 дней. В ней примут участие около 25 тысяч предприятий, будут представлены 16 категорий товаров и 1,8 миллиона экспонентов. На официальном сайте мероприятия можно ознакомиться с представленными товарами, провести их презентацию, найти покупателей или поставщиков, а также провести переговоры.

Чем труднее ситуация, тем важнее открытость. Китай, неизменно выступающий за мультилатерализм и глобализацию, не только может ускоренными темпами реализовать экономическое восстановление и достичь целей социально-экономического развития у себя в стране, но и способен преодолевать трудности совместно со всем международным сообществом, придав импульс подъему мировой экономики.