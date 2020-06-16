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16.06.2020 20:00
Рубрика: Власть

Штучная работа

Владимир Путин обсудил с главой ФСБ борьбу с терроризмом и профилактику экстремизма
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8184)
О работе Национального антитеррористического комитета шла речь на встрече президента Владимира Путина с директором ФСБ, председателем НАК Александром Бортниковым. Перед разговором с главой государства Бортников провел очередное заседание комитета: обсудили вопросы профилактики антитеррористической составляющей в Приволжском федеральном округе. Всего же за 10 лет в стране было предотвращено почти 700 преступлений террористической направленности.
Александр Бортников сообщил президенту о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе. Фото: РИА Новости Александр Бортников сообщил президенту о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе. Фото: РИА Новости
Александр Бортников сообщил президенту о ликвидации бандподполья на Северном Кавказе. Фото: РИА Новости

В 1990-е годы Россия столкнулась с волной террора, и в 2000-е пришлось перестраивать систему мер противодействия терроризму. В 2006 году по распоряжению Владимира Путина был создан Национальный антитеррористический комитет. Началась работа по выстраиванию общегосударственной системы мер противодействия терроризму. В НАК вошли не только представители силовых структур, но и федеральных органов исполнительной и законодательной власти. К работе стали привлекать представителей гражданского общества, бизнеса, религиозных деятелей.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
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Сейчас практически уже выстроена система мер противодействия терроризму на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, констатировал Бортников. Совместными усилиями удалось ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе, в результате - обеспечить безопасность проведения крупных международных форумов и соревнований: Универсиады 2013 года в Казани, Олимпиады 2014 года в Сочи и других. "Чемпионат мира по футболу", - добавил глава государства. "Да, совершенно верно", - подтвердил собеседник. "Много что было сделано, конечно. В результате этой работы, ценой, к большому сожалению, больших проблем и потерь, нам удалось в десятки раз снизить проявления террористической направленности в стране, прежде всего на территории Северного Кавказа", - констатировал он.

Глава ФСБ привел статистику: в 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, а в прошлом году - только четыре. "Конечно, мы не можем гарантировать на сто процентов, что наша работа будет способствовать полной ликвидации террористической угрозы, но, тем не менее, мы стремимся к этому", - сказал он. За 10 лет предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 непосредственно терактов, доложил Бортников. "Это тоже плоды работы как силовой составляющей федерального оперативного штаба, так и всей системы, выстроенной по линии комитета", - отметил он.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Много внимания уделяется выявлению пособнической базы и вопросам финансирования террористов. За 10 лет выявлено 728 фактов финансирования террористической деятельности, и вся она была предотвращена. "Опыт НАК востребован мировым сообществом", - оценил Бортников. Так, комитет по итогам года проводит брифинги в Совбезе ООН, опытом интересуются представители западных спецслужб и иностранных государств.

Только силовыми методами антитеррор невозможен, поэтому важная роль отведена профилактике. С 2008 года идет работа по противодействию идеологии терроризма на территории России. Бортников отметил, что уровень радикализации населения значительно снизился. По его словам, "это такая штучная работа" с теми, кто вовлекался или участвовал в преступной деятельности, имеющими отношение к терроризму. "Более 500 человек было склонено к отказу от участия в этой деятельности. Продолжаем эту работу", - заверил докладчик.

За 10 лет в стране было предотвращено почти 700 преступлений террористической направленности

Глава ФСБ рассказал о реализации идеи создания единого информационного антитеррористического пространства, суть которого в том, чтобы объединить информацию, которой владеют различные государства, спецслужбы и правоохранительные органы, чтобы эффективно ей пользоваться. В 2009 году начали создавать международную базу данных, которая объединяла бы в себе сведения, касающиеся действий, событий, конкретных лиц, имеющих отношение к терроризму. К ней подключено 56 спецслужб из 42 государств и 8 международных организаций. Бортников отметил большой интерес со стороны Совбеза ООН. "И конечно, по линии МИД и Совбеза России эти вопросы постоянно обсуждаются и доводятся до различных партнерских служб и представителей иностранных государств", - добавил он.

Особая защита от террористов - школам

Текст: Иван Егоров
С 2017 года в Приволжском федеральном округе не допущено ни одного террористического акта. В то же время силами правопорядка предотвращены 14 терактов и восемь других преступлений террористической направленности. Об этом в Москве заявил председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников на заседании НАК, которое прошло в режиме видеоконференции.

Кроме того, по его данным, в Поволжье, была пресечена деятельность 48 законспирированных ячеек, связанных с международными террористическими организациями, ликвидированы семь террористов, в том числе два главаря, привлечены к уголовной ответственности 32 организатора террористической деятельности, 102 бандита и 178 их пособников. Руководитель НАК подчеркнул, что в этих условиях все большее значение приобретают мероприятия, направленные на профилактику терроризма, которые проводятся региональными органами исполнительной власти при координирующей роли антитеррористических комиссий.

Фото: ЦОС ФСБ/ТАСС
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Бортников также обратил внимание участников заседания на неукоснительное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в России.

Как подчеркнул глава ФСБ, главной задачей остается надежное ограждение населения округа, прежде всего молодежи, от воздействия идеологии терроризма, недопущение втягивания ее в террористическую деятельность. Не менее важными, по его словам, являются задачи профилактики террористических проявлений в миграционной среде, предотвращения вербовки сторонников международных террористических организаций среди трудовых мигрантов.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в информцентре НАК, особое внимание во время совещания было уделено вопросам антитеррористической защищенности объектов образования, в том числе обеспечения их физической и инженерно-технической защиты до наступления очередного учебного года.

На заседании было подчеркнуто, что председатели антитеррористических комиссий должны взять под личный контроль своевременное и качественное выполнение этих задач, принять дополнительные меры, направленные на устранение террористических угроз и недопущение террористических проявлений на территории Приволжского федерального округа. Об итогах заседания Национального антитеррористического комитета в этот же день Александр Бортников доложил главе государства.

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