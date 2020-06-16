В 1990-е годы Россия столкнулась с волной террора, и в 2000-е пришлось перестраивать систему мер противодействия терроризму. В 2006 году по распоряжению Владимира Путина был создан Национальный антитеррористический комитет. Началась работа по выстраиванию общегосударственной системы мер противодействия терроризму. В НАК вошли не только представители силовых структур, но и федеральных органов исполнительной и законодательной власти. К работе стали привлекать представителей гражданского общества, бизнеса, религиозных деятелей.
Сейчас практически уже выстроена система мер противодействия терроризму на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, констатировал Бортников. Совместными усилиями удалось ликвидировать организованные бандподполья на Северном Кавказе, в результате - обеспечить безопасность проведения крупных международных форумов и соревнований: Универсиады 2013 года в Казани, Олимпиады 2014 года в Сочи и других. "Чемпионат мира по футболу", - добавил глава государства. "Да, совершенно верно", - подтвердил собеседник. "Много что было сделано, конечно. В результате этой работы, ценой, к большому сожалению, больших проблем и потерь, нам удалось в десятки раз снизить проявления террористической направленности в стране, прежде всего на территории Северного Кавказа", - констатировал он.
Глава ФСБ привел статистику: в 2010 году было 778 преступлений террористической направленности, а в прошлом году - только четыре. "Конечно, мы не можем гарантировать на сто процентов, что наша работа будет способствовать полной ликвидации террористической угрозы, но, тем не менее, мы стремимся к этому", - сказал он. За 10 лет предотвращено 698 преступлений террористической направленности, из них 159 непосредственно терактов, доложил Бортников. "Это тоже плоды работы как силовой составляющей федерального оперативного штаба, так и всей системы, выстроенной по линии комитета", - отметил он.
Много внимания уделяется выявлению пособнической базы и вопросам финансирования террористов. За 10 лет выявлено 728 фактов финансирования террористической деятельности, и вся она была предотвращена. "Опыт НАК востребован мировым сообществом", - оценил Бортников. Так, комитет по итогам года проводит брифинги в Совбезе ООН, опытом интересуются представители западных спецслужб и иностранных государств.
Только силовыми методами антитеррор невозможен, поэтому важная роль отведена профилактике. С 2008 года идет работа по противодействию идеологии терроризма на территории России. Бортников отметил, что уровень радикализации населения значительно снизился. По его словам, "это такая штучная работа" с теми, кто вовлекался или участвовал в преступной деятельности, имеющими отношение к терроризму. "Более 500 человек было склонено к отказу от участия в этой деятельности. Продолжаем эту работу", - заверил докладчик.
Глава ФСБ рассказал о реализации идеи создания единого информационного антитеррористического пространства, суть которого в том, чтобы объединить информацию, которой владеют различные государства, спецслужбы и правоохранительные органы, чтобы эффективно ей пользоваться. В 2009 году начали создавать международную базу данных, которая объединяла бы в себе сведения, касающиеся действий, событий, конкретных лиц, имеющих отношение к терроризму. К ней подключено 56 спецслужб из 42 государств и 8 международных организаций. Бортников отметил большой интерес со стороны Совбеза ООН. "И конечно, по линии МИД и Совбеза России эти вопросы постоянно обсуждаются и доводятся до различных партнерских служб и представителей иностранных государств", - добавил он.
Особая защита от террористов - школам
Кроме того, по его данным, в Поволжье, была пресечена деятельность 48 законспирированных ячеек, связанных с международными террористическими организациями, ликвидированы семь террористов, в том числе два главаря, привлечены к уголовной ответственности 32 организатора террористической деятельности, 102 бандита и 178 их пособников. Руководитель НАК подчеркнул, что в этих условиях все большее значение приобретают мероприятия, направленные на профилактику терроризма, которые проводятся региональными органами исполнительной власти при координирующей роли антитеррористических комиссий.
Бортников также обратил внимание участников заседания на неукоснительное выполнение мероприятий, предусмотренных Комплексным планом противодействия идеологии терроризма в России.
Как подчеркнул глава ФСБ, главной задачей остается надежное ограждение населения округа, прежде всего молодежи, от воздействия идеологии терроризма, недопущение втягивания ее в террористическую деятельность. Не менее важными, по его словам, являются задачи профилактики террористических проявлений в миграционной среде, предотвращения вербовки сторонников международных террористических организаций среди трудовых мигрантов.
Как сообщили корреспонденту "РГ" в информцентре НАК, особое внимание во время совещания было уделено вопросам антитеррористической защищенности объектов образования, в том числе обеспечения их физической и инженерно-технической защиты до наступления очередного учебного года.
На заседании было подчеркнуто, что председатели антитеррористических комиссий должны взять под личный контроль своевременное и качественное выполнение этих задач, принять дополнительные меры, направленные на устранение террористических угроз и недопущение террористических проявлений на территории Приволжского федерального округа. Об итогах заседания Национального антитеррористического комитета в этот же день Александр Бортников доложил главе государства.